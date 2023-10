Vélez desveló la razón real por la que Nacional prescindió de Amaral

Atlético Nacional dio la sorpresa en las últimas horas ya que anunció la salida del brasileño William Amaral del puesto de entrenador y confirmó en su lugar a Jhon Bodmer.



Para muchos fue un ‘baldazo de agua fría’ porque Nacional se mantiene en el grupo de los ocho, pese a su más reciente derrota ante Unión Magdalena.



Amaral tenía un buen balance en cuanto a resultado. Sin embargo, en lo futbolístico el equipo dejó mucho que desear ya que durante el semestre cayó en los partidos más importantes como lo fueron ante Millonarios, Medellín y América de Cali.

Pues bien, pese a que se puede decir que el detonante de su salida fue la derrota en Santa Marta, hay un motivo de peso por el que Nacional tomó la decisión de prescindir de los servicios de Amaral.



Y es que de acuerdo al reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, las directivas del club buscaban a un técnico con licencia avalada por Conmebol, pensando en una posible participación en torneos continentales en 2024.



"Tiene licencia pro, pero no está avalada por la Conmebol. En Colombia, se le dio un reconocimiento para dirigir porque las normas son más flexibles de las que se manejan a nivel internacional. Su licencia no llenaba los requisitos y por eso se la rechazaron", señaló Velez.



El también comentarista menciona que la prioridad de Nacional era buscar un técnico con licencia valida a nivel internacional y así fue como se inclinaron por Bodmer que venía de ser asistente técnico de Luis Fernando Suárez en la Selección de Costa Rica.



No obstante, Carlos Antonio admitió que “el nivel futbolístico es flojo" y que el no ganar los partidos importantes fue determinante para que se cambiara de DT antes de los cuadrangulares: “Había unos faltantes y Amaral no era el hombre, no nos metamos mentiras...Esos técnicos tienen que ganar los partidos grandes, los partidos gordos y el señor Amaral no los ganó. Y lo que es más grave perdió un partido flaco, contra Unión Magdalena, que dije que era la peor expresión de Atlético Nacional durante este año”.