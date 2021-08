¿Amaranto tenía defensa? Números de sus once meses al frente de Junior

Parecía que había sido mucho más tiempo, que el proceso había tenido su maduración, lo cual ya es noticia en una liga como la colombiana. Pero no pasaron más que 11 meses hasta la salida de Luis Amaranto Perea del Atlético Junior, el quinto DT que pierde su puesto en las cinco fechas que lleva la competencia.

¿Y fue justa la decisión de despedirlo? ¿Merecía otra oportunidad? Amaranto empezó el curso con Julio Comesaña y se puede decir que tuvo tiempo suficiente de trabajo con los jugadores. Pero a la luz de los fríos números, su situación era comprometida.



Perea fue nombrado oficialmente el 17 de septiembre de 2020 y justo el día que cumplía 11 meses, este 17 de agosto, un comunicado cortó su proceso. En ese tiempo dirigió 67 partidos, en los cuales consiguió 28 victorias, 21 empates y 18 derrotas, anotando 88 goles y recibiendo 66. Se va con un rendimiento del 52,2 por ciento.



En teoría no sería del todo un mal balance, pero aquí viene el dato condenatorio: el saliente DT sumó 7 eliminaciones, dos de ellas en la Liga, una en la Copa Colombia, dos en la Copa Libertadores y dos en la Copa Sudamericana.



Ahí está la explicación de su salida. Eso por no mencionar un tema que, según el diario El Heraldo, no se resolvió nunca: "fueron once meses en los que Perea no logró brindarle al equipo dos cosas importantes: regularidad e identidad a su juego y títulos, acumulando siete eliminaciones —entre todas las competencias— en ese lapso de tiempo".



Miguel Borja, autor de 30 goles, maquilló muchas de las carencias de una de las nóminas más ricas del torneo local, pero ahora que no está y que también Teófilo Gutiérrez (7 tantos) se ha ido, las costuras empezaron a notarse.



¿Merecía una oportunidad más? Tal vez sí, pero también es verdad que Junior no tiene el ingreso del torneo internacional este resto de año y necesita, vía títulos locales, recuperarse económicamente para soportar el gasto de su costosa nómina. Hoy el equipo está en el puesto 12 de la Liga, lejos de ese objetivo. Es lo que explicaría el timonazo ahora.