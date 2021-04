¡Tome nota! Estos son los partidos con cambios en cuartos de Liga

Dimayor confirmó este martes los cambios en la programación de los partidos de vuelta de cuartos de final de la Liga Betplay, tras la difícil situación que viven los equipos de Bogotá pro la decisión de al Alcaldía Mayor de no prestar los estadios capitalinos.



Estos son los horarios y fechas confirmadas de los dos duelos que, oficialmente, sufrieron modificaciones:



1 de mayo



Millonarios FC vs América de Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



Deportivo Cali vs Deportes Tolima

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Los otros partidos programados para el domingo 2 de mayo podrían tener una modificación más, dependiendo de la confirmación de Santa Fe de su sede. Vale decir que Armenia albergará el duelo por Copa Libertadores pero no cederá el escenario para la Liga local.



Por ahora se jugaría así:



Santa Fe vs Junior

Hora: 1:00 p.m.

Estadio:

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs La Equidad

Hora: 3:30 p.m.

Televisión: Win+