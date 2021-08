Cali derrotó a Alianza Petrolera y calmó la presión para su técnico

Con una evidente recuperación en el segundo tiempo, Deportivo Cali derrotó 2-3 a Alianza Petrolera este domingo por la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2021, en el Estadio Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja, por la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2021, y con 8 puntos se acerca a los ocho.



Este resultado es un bálsamo para la difícil semana que atravesó el conjunto vallecaucano, especialmente por la zozobra de la continuidad del técnico Alfredo Arias. Aunque sufrió en la etapa inicial, todo mejoró en el complemento y esos tres puntos llegan bien para calmar las aguas turbulentas.



La improvisación de Andrés Balanta como lateral derecho sigue creando inseguridad en la defensa azucarera, por allí se paseó constantemente en el primer tiempo Bayron Garcés, con perfil cambiado, generando las mejores opciones para el conjunto anfitrión.



La expulsión de Julián Guevara a los 29 por una falta alevosa en mitad de cancha a Jhojan Valencia dejó a los aurinegros con un jugador menos, pero lo cierto es que el Cali fue amplio dominador en el segundo tiempo gracias a los cambios en ataque, sobre todo el de Teófilo Gutiérrez como buen socio en el toque corto y con Ángelo Rodríguez claro en definición, con dos tantos definitivos.



Precisamente, Ángelo tuvo la primera oportunidad a los 5, aunque su remate de zurda se fue por encima.



Sobre los 9, Leonardo Saldaña le entregó con amplitud a Bayron Garcés, que centró por la izquierda al centro del área, donde Pablo Bueno sorprendió entre Andrés Colorado y Darwin Andrade para meter el parietal derecho y convertir el 1-0.



A los 11 otra vez Bueno ganó en el espacio y por poco anota el segundo, nuevamente ante una defensa llena de dudas.



Pero Cali empató rápido, a los 14 Darwin Andrade cobró una falta al palo derecho, Hernán Menosse cabeceó al otro sector y Jhon Vásquez conectó también de frentazo para el 1-1.



La permeabilidad de la defensa verdiblanca se confirmó a los 23, cuando Estefan Arango metió un centro por la derecha, Garcés no alcanzó a recepcionar, pero sí John Pérez para tocar el balón con pierna zurda de primera intención y decretar el 2-1 en el compromiso.



El capitán Julián Guevara le cometió una falta violenta a Jhojan Valencia al ir por un balón dividido en mitad de cancha, zona sin ningún riesgo, y se fue expulsado a los 29, mientras que Juan Camilo Portilla recibió amarilla por reclamarle al árbitro bolivarense Luis Matorel.



Garcés desequilibró a Menosse y Balanta, fue hasta el fondo por la izquierda, pero Arango no llegó al balón y se perdió una buena llegada del cuadro aurinegro a los 39.



Para el comienzo del segundo tiempo Alfredo Arias incluyó a José Caldera, Teófilo Gutiérrez y Gastón Rodríguez por Andrés Balanta, por Yeison Tolosa y Andrés Colorado, respectivamente.



El efecto de las variantes y la intención ofensiva del equipo vallecaucano se tradujo en gol a los 3 minutos. Andrade le dejó el balón a ‘Teo’, quien lo metió al área, cabeceó incómodo Jaider Riquett y Ángelo Rodríguez estirando su pierna izquierda en lo alto consiguió el 2-2.



Hubert Bodhert también hizo dos variantes a los 5 minutos: James Sánchez por John Pérez y Jairo Molina por Estéfano Arango.



Jhojan Valencia también recibió amonestación a los 15 por infracción a Pablo Bueno, lo mismo que Leonardo Saldaña en el local un minuto después.



Carlos Robles reemplazó a Jhojan Valencia a los 18, variante con la que Arias se protegió de perder un hombre con una nueva tarjeta.



Téofilo, que le dio un nuevo aire ofensivo a su equipo, le dejó el esférico a Harold Preciado, aunque el delantero tumaqueño no pudo conectar de zurda, a los 19.



Una excelente jugada colectiva por la derecha en la que participaron Vásquez, Preciado de pivote y finalmente Ángelo Rodríguez la empujó para el 3-2, a los 24 minutos.



Cali también perdió a Harold Preciado por una falta a James Sánchez sobre la línea lateral, a los 30.



Kevin Velasco ingresó por Jhon Vásquez a los 36, buscando la tenencia del balón y alejar a Petrolera del arco de De Amores.



Cleider Alzate entró por Juan Vélez y André Morales por Bayron Garcés a los 33, con lo que Bodhert trataba de recuperar el dominio del esférico. Jairo Molina tuvo una llegada ante Guillermo De Amores, pero el arquero uruguayo salvó a su conjunto a los 40.



Finalmente, Cali se impuso por primera vez en este escenario y espera iniciar en serio su recuperación en el campeonato. Con este resultado, el cuadro ‘azucarero acumula 8 puntos en el décimo puesto, a 1 de Junior (octavo, su próximo rival) y Tolima (noveno). Alianza Petrolera es quinto con 10.



En la séptima jornada de la Liga, Deportivo Cali recibirá en un partido clave al Junior el domingo 29 de agosto (4:00 p.m.), en tanto que Alianza Petrolera visitará a Bucaramanga el lunes 30 (8:05 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces