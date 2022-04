Cali mantiene la ilusión de clasificar: recibe al Junior en Palmaseca

Deportivo Cali culminó su preparación para recibir este sábado al Junior de Barranquilla por la jornada 15 de la liga colombiana, a las 8:15 de la noche en el Estadio del Cali en Palmaseca. El equipo azucarero matemáticamente tiene todavía la última posibilidad de clasificar entre los ocho mejores del torneo, pero deben ganar los 6 partidos que restan y siempre en cuando, el umbral de la clasificación sean los 30 puntos.

El equipo luego del partido del martes por la Copa Libertadores contra Boca Juniors, el grupo volvió a los entrenamientos el día siguiente con los ejercicios de recuperación física, mientras los que no tuvieron participación hicieron trabajo diferenciado. Durante el jueves y viernes el equipo entrenó con normalidad preparando lo que es el partido contra el Junior.



Inicialmente las únicas bajas del equipo son: Yony González que salió lesionado contra Boca y que estará un par de semanas de baja por un desgarre de grado 2, Sebastián Leyton que recibió la quinta tarjeta amarilla contra La Equidad y aparte tienen dificultades físicas, Oscar Segura que salió expulsado contra los aseguradores y Jhon Vásquez que aún debe pagar dos fechas de sanción por la tarjeta roja recibida contra Cortuluá.



Antes del partido, el técnico Rafael Dudamel, analizó lo que será enfrentar al Junior: “es un plantel de mucha calidad individual con un entrenador que hace poco llegó al club y que estará buscando la mejor forma de su equipo, han tenido los resultados normales dentro de una primera etapa, pero que un equipo como Junior y en una plaza tan exigente, siempre le exigen mucho más y es un grupo que seguramente no le van a perdonar que caiga contra Deportivo Cali, pero nosotros más allá de la situación del rival, buscamos ganar, seguir con esta alegría y que ese espíritu competitivo que mostramos contra Boca lo mantengamos”.



Seguidamente afirmó que el equipo tendrá cambios: “vamos a tener algunas variantes, pero si hay algo que he aprendido en esta dinámica de juego tan seguidos por la experiencia vividas en sudamericanos, eliminatorias y ahora en el torneo local, es que cuando terminan los partidos desde la adrenalina, no se pueden tomar



decisiones. Deben ir refrescándose, recuperándose, uno va conversando con ellos, revisando los exámenes desde la parte médica, para después tomar decisiones”.



Datos previos



Deportivo Cali suma cinco partidos sin perder ante Junior en Primera División (2 victorias y 3 empates), su mejor racha invicta ante los de Barranquilla en la máxima categoría desde, al menos, 2002. Además, los azucareros han marcado dos goles en tres de los cuatro duelos más recientes (7 en total).



Deportivo Cali suma tres encuentros sin perder en la Liga Dimayor I-2022 (1 victoria y 2 empates), su mejor racha en lo que va del torneo. Tras vencer a Cortuluá en su último partido como local (2-1), los caleños podrían enlazar victorias en casa por primera vez en este 2022.



Junior venció a Alianza Petrolera en su último partido en el Apertura 2022 (3-1) y busca enlazar victorias por segunda vez en lo que va del torneo, después de haber ganado tres encuentros seguidos entre el 20 de febrero y el 5 de marzo.



Deportivo Cali es el equipo que ha recibido más goles como local en este Apertura 2022 en el segundo tiempo del partido (7), siendo cuatro de ellos en los 15 minutos finales.



Luis González, de Junior, promedia 0.7 goles por partido en esta Liga Dimayor I-2022 (cinco tantos en siete partidos), el mejor promedio para cualquier jugador del presente torneo.



Alineación probable



Humberto Acevedo; Juan Franco, José Caldera, Jorge Marsiglia, Christian Mafla; Jimmy Congo, Carlos Robles, Michell Ramos, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco (Duván Mina); Agustín Vuletich (Ángelo Rodríguez).



Estadio: Deportivo Cali.

Hora: 8:15 p.m.

T.V.: Win Sports +

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)

VAR: Fernando Acuña (Boyacá)





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15