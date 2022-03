Dayro Moreno le dio un nuevo triunfo al Bucaramanga: acechan los ocho

Atlético Bucaramanga derrotó 1-0 a Jaguares en el estadio Alfonso López, en el inicio de la jornada 13 de la Liga Betplay I-2022. Dayro Moreno marcó el único tanto del partido y sobre el último tramo del partido, Juan Camilo Chaverra atajó un penalti. Esto le significó a los dirigidos por Armando 'Piripi' Osma llegar a 18 puntos, instalándose novenos en la clasificación a un punto del octavo puesto.



El elenco bumangués buscó el resultado desde los primeros minutos. Una vez más Dayro Moreno se "echó el equipo al hombro" y sacó figura al arquero Jorge Soto en el primer tiempo. Al minuto 8, Sherman Cárdenas lo intentó de tiro libre; sacó un zapatazo que pasó por un costado de la barrera y terminó en poder del portero. Sin mayor problema.



Sobre los 22', Bucaramanga generó la acción más clara de gol en el primer periodo. Ataque por sector derecho y tras un intento de Juan Gabriel Marcelin, la pelota terminó en los pies de Dayro Moreno, quien se acomodó y remató de pierna derecha, exigiendo a Soto; el golero sacó el balón sobre el travesaño, con mano cambiada. ¡Impresionante intervención!



Antes de irse al descanso, cuando el cronometro marcaba los 33', Bucaramanga volvió a intentarlo. Tras una recuperación rápida de Kevin Pérez inició un ataque prometedor: Christian Subero metió un centro buscando a su goleador, pero primero apareció Soto para interceptar. Con el 0-0 se fueron a camerinos.



En el complemento, Bucaramanga salió con la misma intención y tomó por sorpresa a la zaga felina a los 57'. Error de Mauricio Castaño quien derribó en el área a Dayro Moreno con un toque en la espalda que el VAR no le perdonó. El mismo goleador leopardo se encargó de ejecutar el cobro desde los 11 pasos. Derechazo potente que mandó al fondo de las piolas. 1-0 se puso el partido.



Con el ingreso de Johan Arango, Jaguares tomó mayor presencia ofensiva y empezó a buscar el empate. Cada vez se aproximaba con más peligro a predios de Juan Camilo Chaverra. A los 81', tras un pase del mismo Arango, Pablo Rojas fue derribado en el área y el árbitro sancionó penalti. No hubo necesidad de VAR. Acción clara que Andrés Rentería quiso transformar en gol pero no lo consiguió. Se encontró con un inspirado Chaverra, quien le desvió el remate.



Al final, Atlético Bucaramanga supo mantener la diferencia en el marcador (1-0) y consiguió otros 3 puntos ante un rival directo. Llegó a 18 puntos y se puso noveno, momentáneamente. En cuando a Dayro, sigue su propia batalla con los goleadores. Suma 5 goles y quedó a 2 de Leonardo Castro, Luciano Pons, Wilson Morelo y Luis Carlos Ruiz.