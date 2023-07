Sablazo del 'Bolillo' sigue haciendo eco: 'No jugamos tan horrible'

El técnico del Junior, Hernán Darío Gómez, no está muy contento con la prensa nacional por la manera en la que calificaron el debut de su equipo ante Águilas Doradas. El rojiblanco cayó (0-1) en la jornada anterior de Liga BetPlay I-2023 y ahora que se avecina el duelo contra DIM, el 'Bolillo' le cantó la tabla a quienes lo critican.



Aunque en Barranquilla también recibió críticas por la manera en la que jugó y algunos hinchas insisten en el cambio de entrenador, Hernán Darío lanzó el sablazo a la prensa nacional. El periodista Juan Salvador Barcena, de Habla Deportes, se refirió a la presión que tiene el técnico frente al DIM y aseguró que habló "como si tuviera el golero (chulo/gallinazo) en el hombro".



Y es que justamente, las declaraciones que entregó 'Bolillo' previo al partido ante Medellín, que será este domingo, hacen eco en redes sociales. El entrenador aseguró que "Ahora perdimos un partido y nos dicen cosas. Leo que dicen que el Junior el quedó grande al Bolillo, que el Bolillo dice que se cobra bien en Junior pero no dice nada de quedar campeón. Este equipo va a ganar, pero no sé cuando. Ojalá sea rápido porque sino me toca a mí".



Gómez mencionó que el partido anterior contra Águilas fue parejo y que no está abriendo el paraguas, aunque insistió que "El problema de Junior no se resuelve tan fácilmente. La idea de juego de Junior es la intentar sostener el balón, de jugarlo, de someter al rival y tener orden. Pero eso no se consigue de la noche a la mañana".



El entrenador antioqueño también mencionó que Junior no ha "podido arrancar" y se mostró confiado en que "va a ser un buen equipo". Insistió en que Junior no lo hizo tan mal ante Águilas como muchos lo hicieron ver: "No fuimos tan horribles como lo quisieron ver la prensa de otros lados(...) Águilas no fue una maravilla como antes".