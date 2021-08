'Bolillo' regresa a El Campín con el objetivo de ganarle a Millonarios

A casi ocho años de aquel 16 de diciembre de 2012, Hernán Darío Gómez regresa al Campín para enfrentar a Millonarios, el entrenador antioqueño junto con Sebastián Hernández, son los sobrevivientes del DIM de aquel encuentro definitivo. Aunque no se refirió a este tema particular, para el técnico poderoso es especial enfrentar a un equipo como Millonarios, quienes vienen de un fracaso en la Copa Colombia.

“Sea Millonarios o cualquier rival, no hay partido fácil en Colombia. Hay que prepararlos al cien por ciento, coordinando movimientos en defensa y en ataque. Sacarle un buen resultado a Millonarios en Bogotá es difícil. Ganar un partido lo celebramos con mucha alegría, si le ganamos a Millonarios sería un orgullo por superar a uno de los finalistas del semestre pasado. Sería un orgullo ganarle a un técnico can capaz como Alberto (Gamero)”, resaltó Gómez.



Más allá del rival, ‘Bolillo’ está pendiente de lo que tiene que hacer su equipo para imponerse en un partido muy complicado y con necesidades en ambos conjuntos de sumar. “Millonarios cuentan con grandes jugadores en sus líneas, más que un nombre, es más equipo. Aunque no cuentan con (Cristian) ‘Chicho’ Arango, tiene jugadores muy importantes en ataque. Es importante mejorar lo nuestro, teniendo en cuenta que Millonarios puede jugar bien por banda y por elaboración. Es un equipo favorito a llegar a las finales, no nos podemos descuidar en ningún detalle y meter las opciones que vayamos creando”.



Sobre lo especial que es jugar en el ‘coloso de la 57’, Gómez precisó que “sin público, ya no hay esa diferencia entre local y visitante. Disfruto en los entrenamientos, en los partidos, cuento con un gran cuerpo técnico, unos jugadores que me van entendiendo la idea. Yo ya no peleo, estoy tranquilo, bien de salud y contento acá”.



Además, “cada partido hay que mejorar, la concentración debe mejorar, la capacidad debe mejorar. Cuando van a enfrentar a Deportivo Tapita, el equipo está en una disposición, cuando van a enfrentar a Millonarios, se predisponen con una mayor seriedad, yo los invito a que se pongan una ‘venda’ en los ojos y pongan en práctica lo que hemos trabajado durante la semana. Millonarios tienen un objetivo en el semestre, con la eliminación de la Copa, seguramente están esperando que llegue el sábado para sacarse la ‘espinita’ en este partido”.



Finalmente, comentó que “hay que mantener esa condición física, después que no tengamos muchas lesiones. Cuando un futbolista está en buena condición, los jugadores son más seguros y más fuertes. Eso es importante a la hora de plantear un trabajo, con mejor elaboración, preparación para cada partido y que puedan interpretar lo que estamos trabajando durante la semana”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8