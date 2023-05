Millonarios quiere una nueva estrella: así le ha ido en cuadrangulares

Millonarios es uno de los ocho equipos que disputarán el cuadrangular de la Liga BetPlay 2023-I. El equipo embajador empató sin goles en la última jornada y finalizó segundo en la tabla de clasificación. De esta manera, buscará el título de liga número 16 en su historia pero no la tendrá fácil: comparte grupo con América de Cali, Boyacá Chicó e Independiente Medellín.



El fútbol profesional colombiano implementó el formato de dos torneos al año desde el primer semestre de 2002 y el cuadro embajador no ha tenido un balance positivo. Así le ha ido:



Millonarios ha tenido la oportunidad de disputar los cuadrangulares en 41 oportunidades y se ha quedado por fuera en 19 torneos. La última final que jugó el equipo fue en el Apertura de 2021, pero cayó ante Deportes Tolima por marcador global de 3-1..



La Liga, única deuda de Gamero con la afición azul



La llegada de Alberto Gamero al banquillo azul generó una revolución en la institución. El estratega tomó las riendas del equipo en 2019 y en solo una oportunidad, el torneo clausura de ese año, no pudo disputar los cuadrangulares.



Bajo las órdenes del estratega, son 5 torneos de manera consecutiva llegando a esta instancia. Cabe recordar que en 2020, se jugó un campeonato largo debido a la pandemia del Covid-19.



Sin embargo, siempre ha quedado una pregunta: ¿Por qué juega bien en la fase regular y no puede ser campeón?



Los cuadrangulares le han sido esquivos a Millonarios bajo sus órdenes:

- Liga 2019-I: Clasificó a la segunda instancia pero finalizado el cuadrangular, terminó en segundo lugar y no pudo estar en el partido definitivo.

- Liga 2021-I: Llegó a la final y perdió con el Deportes Tolima.

- Liga 2021-II: Quedó segundo en el grupo y no jugó la final.

- Liga 2022-I: Finalizó primero en la fase regular pero fue tercero en su grupo del cuadrangular.

- Liga 2022-II: Terminó segundo en el grupo y no pudo estar en la definición.