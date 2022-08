Nacional volvió a sonreír en la Liga: victoria 3-1 sobre Pasto

Atlético Nacional derrotó 3-1 al Deportivo Pasto, por la quinta fecha en la Liga II-2022. El equipo verdolaga logró su primera victoria en el campeonato gracias a los goles de Dorlan Pabón, Jefferson Duque y Emmanuel Olivera. Descontó en el equipo nariñense Jeison Medina.

Pese a la lluvia y el difícil estado del campo de juego, Nacional salió a buscar el gol desde el primer minuto. Andrés Felipe Román en su primer partido como titular, tuvo una gran oportunidad desde el sector derecho, pero su remate se fue desviado. Un minuto después, Jefferson Duque tuvo un mano a mano con el arquero Víctor Cabezas, pero el golero nariñense evitó la caída de su arco.



Pasto reaccionó y generó un par de aproximaciones mediante la pelota quieta, aunque sin mucho peligro. Al minuto 9 y tras una jugada colectiva entre Román y Dorlan Pabón por el sector derecho, la pelota le quedó en el segundo palo a Daniel Mantilla, pero el delantero santandereano no llegó con precisión a definir la pelota. Siendo la tercera opción clara del local en lo que iba del partido.



Sobre el minuto 20, Pasto tomó un segundo aire y sometió a Nacional en su arco, el equipo verdolaga no encontraba los espacios de los primeros minutos donde generar peligro y el rival salía en contraataque por las bandas y en pelota quieta.



Al minuto 24 y tras varios intentos fallidos en una misma jugada, Dorlan Pabón cazó un rebote en el medio y venció el arco del golero Cabezas, abriendo el marcador en un momento muy difícil para el conjunto local por el ímpetu que reflejaba la visita.



Al 31, una jugada colectiva de Pasto derivó en un remate de Mariano Vásquez que mandó la pelota por encima del arco verdolaga. Un minuto después, Nacional salió en contraataque, que no pudo resolver Daniel Mantilla. Al 34, Víctor Arboleda tuvo el empate, pero su remate lo controló el arquero Kevin Mier.



Sobre el minuto 38, llegó el segundo gol de Nacional, esta vez Jefferson Duque definió con categoría tras un pase de Dorlan Pabón sobre el sector derecho. La fiera llegó a 96 goles en 225 partidos disputados con el conjunto verdolaga. Aunque el gol llegó con suspenso, luego que el juez de línea Roberto Padilla levantara la bandera. Pero el VAR llamó al juez central Jorge Duarte para que validara la acción de juego instantes después.



El primer tiempo terminó con un Nacional manejando el partido, mientras que Pasto se mostró incómodo en el terreno de juego, con más ganas que fluidez.

En la etapa complementaria, ingresó en Atlético Nacional Yeison Guzmán en lugar de Jarlan Barrera. En Pasto se mantuvo el mismo equipo inicialista. La lluvia nuevamente apareció y el equipo visitante comenzó q buscar el arco contrario mediante la pelota quieta y el juego aéreo. Al minuto 5, descontó el Pasto por intermedio de Jeison Medina, quien estuvo atento a un remate de cabeza que descolocó al arquero Mier.



La alegría le duró poco al Deportivo Pasto, al minuto 9, Emmanuel Olivera aprovechó una pelota que quedó en el corazón del área y con un remate de pierna derecha, el Turro anotó el tercer gol para Atlético Nacional en una noche fría y lluviosa en el estadio Atanasio Girardot.



Tras el gol, Pasto salió a buscar el descuento en el marcador, con más ganas que juego. Nacional descuidaba algunas labores defensivas y la visita se animaba a atacar. Al minuto 14 ingresó en la visita Adrián Estacio por Víctor Arboleda.



Al minuto 19, Deportivo Pasto se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Facundo Ospitaleche, en una falta sobre Yeison Guzmán, el juez central le había sacado la tarjeta amarilla, pero el VAR lo llamó y un par de minutos después cambió la decisión y decidió expulsarlo del encuentro.



Sobre el minuto 23, Nacional realizó dos cambios; ingresaron Nelson Palacio y Danovis Banguero, en lugar de Daniel Mantilla y Álvaro Angulo. Mientras que en Pasto salió Facundo Boné e ingresó Cristian Tovar.



Nacional seguía insistiendo sobre el arco rival, querían aumentar el marcador y lo tuvo muy cerca al minuto 29 con Dorlan Pabón y al 30 con Emmanuel Olivera. Al minuto 31, ingresó Ruyery Blanco en lugar de Jefferson Duque, quien dejó la cancha en medio de una ovación por parte de los 17.435 espectadores que acudieron al máximo escenario de los antioqueños.



Al minuto 32, Pasto agotó sus momentos, con dos cambios; ingresaron José Barragán y César Quintero, por Jeison Medina y Jerson Malagón. Sobre el minuto 35, se fue del partido Dorlan Pabón en medio de los aplausos e ingresó Brahian Palacios. La cinta de capitán se la quedó Emmanuel Olivera en los últimos minutos.



Al final, Nacional logró un triunfo para despegar en el campeonato y lo hizo con un juego serio, aprovechando los errores defensivos de su rival. Pasto se animó por momentos, pero no fue preciso. Aunque cuando quedó con 10 jugadores, se acomodó mejor en el terreno de juego.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita en Barrancabermeja a Alianza Petrolera, mientras que Deportivo Pasto recibe en el estadio Libertad al Bucaramanga.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8