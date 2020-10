Nacional, con el desafío de seguir sumando: recibe al moribundo Junior

Atlético Nacional recibe este sábado 10 de octubre al Junior de Barranquilla por la fecha 13 en la Liga colombiana 2020. Encuentro a disputarse en el estadio Atanasio Girardot desde las 8:10 de la noche. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio acumulan dos victorias consecutivas y quieren la tercera para acercarse a la parte alta de la tabla. Mientras que Junior espera retomar la senda victoriosa y volver a marcar, algo que no logra desde hace cuatro partidos (tres de Liga y uno de Copa Libertadores).



Bajo un gran hermetismo y luego de superar al Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López el pasado martes, Nacional trabajó esta semana recuperando elementos para disputar un partido con tinte de clásico frente a los barranquilleros, quienes últimamente han conseguido buenos resultados en el Atanasio.



Sin Juan Carlos Osorio en el banco, luego de haber sido expulsado contra los ‘leopardos’, el asistente técnico Pompilio Páez será el encargado de asumir este compromiso. Páez en rueda de prensa virtual, remarcó que los ausentes en Bucaramanga tendrían la oportunidad de sumar minutos en este partido.



“Buscamos lo mejor de cada jugador, nos estaba costando las secuencias de pase, por eso realizamos la alineación con varios mediapuntas. En la medida que cada uno esté en su nivel, le vamos a sacar el mayor provecho y en este partido queremos mostrar la mejor faceta de Nacional. Es por eso que varios jugadores tuvieron descanso y queremos tener a los que están en mejor forma”, señaló.



Helibelton Palacios estaría en duda para este partido, el jugador fue expulsado y aunque la presencia de Aldair Quintana en la Selección Colombia lo habilitaría, Nacional esperará hasta último momento si Dimayor lo avala. De lo contrario, Yerson Candelo sería el lateral. “Helibelton (Palacios) ha tenido un buen rendimiento, está asumiendo ese rol de las características de lateral e interiorizar. Es rápido y nos da las posibilidades de presionar al rival. Nosotros enviamos la carta para habilitarlo y estamos esperando que sea de la partida”.



Otra de las dudas en el equipo es la del argentino Diego Braghieri que sufrió un golpe que lo dejó con una lesión cervical. Luego de estar ausente contra Bucaramanga, estaría en condiciones para enfrentar a Junior, en caso que no pueda estar, el jugador Jorge Segura ocuparía su rol como central por izquierda.



Sobre la idea de juego, Pompilio declaró que “en el fútbol moderno, no se puede descuidar el trabajo defensivo y ofensivo, más con nuestra idea de juego, porque nuestro equipo trabaja en zona alta. Si atacamos bien, nos van a agredir menos, si juntamos las líneas del equipo, vamos a tener más reacción a la pérdida. Si interiorizamos mejor, vamos a tener mejores posibilidades de llegar al arco contrario. En los últimos partidos, el equipo ha tenido mejores comportamientos. En los últimos partidos nos han convertido, pero debemos mejorar esa parte”, destacó Pompilio Páez.



En cuanto al rival, declaró que “nos concentramos en Atlético Nacional, en los últimos partidos mostramos mejoría, nos volvemos a ilusionar, salimos a buscar los partidos y proponer. Contra Junior es una gran oportunidad para sumar tres puntos más contra un gran rival como Junior, que cuenta con una nómina extensa y aunque no han logrado los últimos resultados, siempre es un equipo de cuidado”.



Hasta el cierre de esta nota, se esperó la lista de concentrados de Nacional para el partido contra Junior. Por ende, son varias dudas que se centran a una posible alineación titular.



Junior viajó a la ciudad de Medellín con 18 jugadores, la principal novedad en el equipo barranquillero es la presencia de Teófilo Gutiérrez, el delantero superó sus molestias físicas y estaría listo para ser titular en el Atanasio. Otro de los que regresa con respecto al partido contra Deportivo Pasto es Willer Ditta. Además de Gabriel Fuentes ausente por estar con la Selección Colombia de mayores, Michael Rangel y Jefferson Gómez no fueron citados por el técnico Amaranto Perea. El equipo barranquillero acumula 360 minutos sin marcar, sumando un partido de Copa Libertadores y tres de Liga.



Datos entre Nacional y Junior



Atlético Nacional y Junior se han enfrentado por Liga en 242 oportunidades, con 91 triunfos para los antioqueños contra 76 de los barranquilleros, 75 empates cierran la estadística. En cuanto a goles anotados, 285 fueron para los verdolagas, contra 267 de los rojiblancos.



Por parte de los antioqueños, recibieron 18 goles en la Liga, cuya campaña es de seis victorias, tres empates y tres derrotas. Es la segunda marca de más goles recibidos tras 12 partidos disputados desde la Liga I-2009, donde le convirtieron 19. Andrés Andrade es el jugador con más participación en goles de la Liga, 11 en total. Con siete asistencias y cuatro goles. Además, ha eludido a 38 rivales para llegar al arco contrario.



Junior se mantuvo invicto en los últimos seis partidos contra Atlético Nacional en la Liga. El conjunto ‘tiburón’ suma tres victorias y tres empates. En cuatro de estos juegos, Nacional no pudo marcarle. Sin embargo, acumula nueve juegos sin ganar fuera de casa en la Liga (tres empates y seis derrotas); su peor racha de visitante desde mayo de 2017, donde consiguió tres empates y siete derrotas. Junior es el equipo que completó más pases (4.535) en la presente Liga.



Alineaciones probables



Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios (Yerson Candelo), Geisson Perea, Diego Braghieri (Jorge Segura), Christian Mafla; Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez, Andrés Andrade; Déinner Quiñones, Vladimir Hernández, Jefferson Duque.



D.T.: Juan Carlos Osorio.



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Danny Rosero, Germán Mera, Jeison Angulo; Didier Moreno, Larry Vásquez, Sherman Cárdenas, Freddy Hinestroza, Teófilo Gutiérrez, Miguel Borja.



D.T.: Amaranto Perea.



Hora: 8:10 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Nicolás Rodríguez (Asocafa).



VAR: Jorge Guzmán (Meta).



T.V.: WIN +



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8