Nacional venció 4-1 a Bucaramanga y se encaminó en el cuadrangular A

Atlético Nacional venció 4-1 a Bucaramanga, por la tercera fecha del cuadrangular A en la Liga I-2022. Los verdolagas lograron un buen rendimiento y con goles de Jefferson Duque por duplicado, mas uno de Dorlan Pabón y otro de Yeison Guzmán, el equipo verdolaga se encaminó en la lucha para avanzar a la gran final. Por la visita descontó Dayro Moreno.



Bajo una intensa lluvia, el conjunto verdolaga se jugaba la posibilidad de continuar en la lucha para avanzar a la final de la Liga I-2022. El equipo antioqueño salió a proponer y Bucaramanga estaba con dificultades para asentarse en la cancha del estadio Atanasio Girardot.



Al minuto 6, una jugada colectiva derivó en un desborde de Yerson Candelo por derecha y sobre el primer palo mandó la pelota para que Jefferson Duque empujara la pelota al fondo de la red, abriendo el marcador para Nacional.



El local seguía controlando las acciones ofensivas, mientras que su rival no lograba salir del fondo. Al minuto 12, Jarlan Barrera estrelló la pelota en el poste izquierdo, el samario recibió un pase de Andrés Andrade tras un saque de esquina.



Al minuto 14 y luego de un ataque en transición rápida, Bucaramanga empató el partido a través de Dayro Moreno, el tolimense aplicó la 'ley del ex', mediante un golpe de cabeza sobre el sector izquierdo, luego de aprovechar un centro al área de Johan Caballero. Sobre el 19, Caballero de media distancia exigió a Kevin Mier, quien a mano cambiada desvió la pelota al saque de esquina.



Nacional no renunciaba al ataque, al minuto 21, Jarlan Barrera tuvo el segundo con un remate sobre el centro del campo, pero la pelota se fue desviada. Dos minutos después, Dorlan Pabón por derecha tuvo una nueva ocasión de gol, pero la pelota se fue desviada por centímetros del arco visitante. Siete minutos después, Daniel Mantilla por izquierda, remató la pelota y con lo justo, Juan Camilo Chaverra con la ayuda de la línea defensiva logró evitar que la pelota entrara al arco.



Nacional seguía atacando por las bandas a Bucaramanga, al minuto 33, Jefferson Duque tuvo el segundo gol con un remate desde el sector izquierdo, pero nuevamente Chaverra salía airoso. El duelo entre Dorlan Pabón y el golero visitante, lo estaba ganando el jugador de la visita, ayudado por el ex Nacional Cristian Blanco y la línea defensiva.



Sobre el minuto 39, Mantilla fue derribado dentro del área, cuando llegaba a buscar un balón filtrado. El árbitro Alexander Ospina no dudó en sancionar el punto blanco del penal. Sin embargo, el juez central fue llamado por el VAR para analizar la jugada, tras cinco minutos de deliberación, el juez expulsó a Cristian Subero y el penal pasó a ser tiro libre al borde del área.



Nacional se puso en ventaja nuevamente en tiempo de descuento, a través de Dorlan Pabón, quien aprovechó el tiro libre y tras una jugada con Andrés Andrade, el atacante antioqueño logró marcar la diferencia en la cancha con el marcador parcial.



En la etapa complementaria, Bucaramanga hizo una variante, retiró a Bruno Teliz e ingresó David Gómez. Al minuto de juego y tras una jugada elaborada desde el sector derecho, Yerson Candelo filtró la pelota, para que llegara Jefferson Duque al área chica y definiera con solvencia a la salida de Chaverra. Nacional estiraba el marcador, poniéndose 3-1. Para Duque, era el gol 93 con la camiseta verdolaga.



Sin tener tanto vértigo como en la etapa inicial. Nacional seguía aproximándose al arco de Bucaramanga. El juego por bandas e interiorizado era la fortaleza del conjunto antioqueño. Al minuto 15, Hernán Darío Herrera decidió hacer dos cambios; se fueron del partido Sebastián Gómez, quien disputó su juego número 100 con la camiseta verde y Dorlan Pabón, para darle paso a Alexander Mejía y Yeison Guzmán.



Al 22, Bucaramanga ejerció dos sustituciones, Sherman Cárdenas se fue del partido en medio de una gran ovación, para que ingresara Juan Marcelín y Kevin Pérez entró por Johan Caballero. Dos minutos después en Nacional salió Jefferson Duque y Yerson Candelo, e ingresaron Ruyery Blanco y Nelson Palacio. Al minuto 26, el local había agotado sus cambios, con el ingreso de Jhon Duque, en lugar de Jarlan Barrera, quien curiosamente, había disputado su partido 100 con la camiseta de Nacional.



Ruyery Blanco tuvo el cuarto gol para Nacional al 31, pero el remate del samario se fue desviado. Nacional no se daba por vencido y quería aumentar el marcador. Bucaramanga jugaba a evitarlos, renunciando al contraataque. Sobre el minuto 32, salió del partido Dayro Moreno y al igual que con Sherman Cárdenas, el tolimense fue aplaudido y coreado por la hinchada de Atlético Nacional.



Al minuto 44 y luego de una serie de pases, Yeison Guzmán anotó el cuarto gol para Atlético Nacional en una noche en la que espantó muchos fantasmas y donde se mantiene en la lucha para alcanzar la final de este campeonato.



En la próxima fecha, se invierte la localía de este partido. Es decir, que Atlético Nacional visita al Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López de la ciudad bonita.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8