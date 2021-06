Higuita se podría meter en problemas: eligió entre Nacional y su mujer

René Higuita fue anunciado el miércoles por Atlético Nacional como líder institucional e integrante del nuevo comité de fútbol, en el que estará Francisco Maturana como director de desarrollo y fútbol formativo. Este jueves, el exarquero verdolaga se refirió a su nueva etapa en la institución y se despachó en elogios a 'Pacho', quien dejó la junta directiva del DIM para sumarse al verde.

"Confieso que no esperaba esta bienvenida para el técnico más importante de nuestra historia, y para un joven que es hincha del club, que lleva años preparándose para asumir este reto. Solo pido buena energía, apoyo y sobre todo respeto por quien ha conseguido gran parte de nuestra historia y quien puso los primeros ladrillos para hacer esta institución la más grande del país", indicó Higuita a través de Twitter.



Y agregó: "somos afortunados de tener un maestro como Francisco en la institución". Cabe recordar que con René como arquero, Maturana conquistó desde el banquillo técnico el título de Copa Libertadores en 1989.



"Esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Nadie tiene el éxito asegurado, sin embargo todos tenemos derecho a demostrar nuestras capacidades. La ilusión es mucha, aquí todos somos hinchas a morir y dejamos la vida por ese club".



El ídolo verdolaga está que no se cambia por nadie por hacer parte nuevamente del Atlético Nacional. Por eso, a través de redes sociales expresó su alegría por volver e incluso hizo una confesión que seguramente no le agrada mucho a su esposa, Magnolia Echeverri. Si tiene que elegir sobre a cuál de los dos quiere más, el 'Loco' la tiene clara. "Amo a Nacional más que a mi mujer".



René aprovechó su pronunciamiento en redes para pedirle a la hinchada y a todos quienes hacen parte de Atlético Nacional que deben estar más unidos que nunca. "Siento la obligación de unir, de ser un enlace entre la hinchada, los jugadores y la institución".



Higuita salió del club en 2019, tras la llegada de Juan Carlos Osorio. Había sido preparador de arqueros desde 2017, viendo desfilar a los cuerpos técnicos de Juan Manuel Lillo, Jorge Almirón, Hernán Darío Herrera y Paulo Autuori. Ahora regresa para darle una mano a Maturana; Alejandro Restrepo y Francisco Nájera, quienes dirigirán las divisiones menores del club.