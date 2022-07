¡Prometedor clásico en el Atanasio! Nacional recibe a Millonarios

Atlético Nacional recibe este sábado, desde las 6:05 de la tarde a Millonarios, por la tercera fecha en la Liga II-2022. Tras la derrota frente a Junior, los verdolagas están con la obligación de ganar este partido para no perderle pisada a los equipos en la parte alta de la tabla, al frente está el ‘embajador’ que tiene un buen juego y se mantiene invicto en el certamen.



Una sola baja tendrá el conjunto antioqueño para medirse contra los capitalinos. Kevin Mier fue expulsado contra Junior y en su lugar estaría Luis Marquínez o Aldair Quintana, este último que estuvo a punto de salir del Deportes Tolima, pero al final no hubo arreglo con los pijaos.

El técnico Hernán Darío Herrera sabe lo que se juega en este encuentro. "Son partidos parejos, difíciles, nos conocemos muy bien, sus funcionamientos. Será complicado tanto para ellos como para nosotros, tenemos la necesidad de ganar por ser locales y esperamos que se pueda desarrollar de la mejor manera para este partido".



En cuanto a la posibilidad de incluir jugadores jóvenes para afrontar este compromiso, el estratega precisó que "tengo un cuerpo técnico que decide y opina, en cualquier momento puedo jugar con dos delanteros. Hemos estado pensando en armar nuevas estructuras que en Nacional servirá, los jóvenes están teniendo su oportunidad".



Sobre la decisión para reemplazar a Mier en el arco, Herrera comentó que "tenemos unos grandes entrenadores de arqueros como Milton Patiño y René Higuita, confían mucho en (Kevin) Mier, (Luis) Marquínez y Aldair (Quintana). Yo confío en él y esperemos con qué arquero vamos a jugar contra Millonarios. Aldair Quintana tiene contrato con Nacional. Él va a estar convocado para el partido de mañana y veremos si puede jugar. Lo de Marquínez, tiene también la posibilidad de jugar, estaremos analizando si él o Aldair puede ser titular”.



Finalmente, sobre lo que espera en el partido en la parte física, el ‘Arriero’ indicó que “vamos a jugarles de igual a igual a Millonarios, más allá de la parte física, somos un equipo difícil, complicado. Los preparadores físicos saben cómo está el equipo, no los veo por ahora con esa dinámica con la que terminaron el torneo anterior. Contra Junior nos costó en lo físico y esperamos contra Millonarios acomodarnos mejor para ser más competitivos".



Por su parte, Yerson Candelo señaló que "estamos pensando en nosotros, en nuestro funcionamiento y en que las cosas nos salgan bien. El rival tiene virtudes y que con nuestra solidez seamos merecedores de la victoria. Las nóminas son muy parecidas al semestre anterior, nosotros debemos estar a la altura en defensa y ataque para lograr los primeros tres puntos en el campeonato".



El jugador habló sobre los errores por las bandas que han costado varios goles. "Son situaciones de juego, hay desatenciones que nos pasaron, pero también somos fuertes por la banda. Debemos ser sólidos tanto en defensa como en ataque, estar bien ubicados y estando pendientes de lo que ofrezca el rival. Buscamos retomar nuestro nivel que nos dio el título".



Además, "todos los rivales son difíciles, cada partido es muy parejo, el fútbol colombiano se niveló y la exigencia es muy grande. Es un partido es especial, mas no el definitivo para nosotros. Este partido es un clásico y hay que ganarlo. En cuanto a mi juego, me gusta ir al frente de ataque, pero en algunos partidos, no se puede por la manera táctica que hay que aportar. Pero la idea siempre es brindar lo mejor para el equipo".



Datos entre Atlético Nacional y Millonarios



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Millonarios se han enfrentado en 261 oportunidades con 78 triunfos verdolagas contra 99 de los embajadores y 84 empates. En cuanto a goles anotados, los antioqueños celebraron en 331 ocasiones, contra 391 de los azules.



Tras una racha de nueve encuentros sin conocer la victoria ante Atlético Nacional en Primera División (cinco empates, cuatro derrotas) entre diciembre de 2016 y septiembre de 2019, Millonarios ha ganado dos de sus últimos seis duelos ante el equipo verdolaga (dos derrotas), marcando tres goles en ambas victorias (3-0 en octubre de 2020; 3-1 en noviembre de 2021).



En los últimos ocho partidos, Nacional ganó dos, Millonarios dos y empataron en cuatro ocasiones.



El máximo goleador del duelo entre Nacional y Millonarios es Víctor Hugo Aristizábal con 13 goles, seguido por Oswaldo M. Palavecino con 12 goles, nueve para Nacional y tres para los albiazules y Alejandro Brand con 11 goles, todos con Millonarios.



Estos dos clubes se enfrentaron por vez primera en el campeonato de Primera División de 1948 el domingo 3 de octubre en Bogotá, donde ganó el equipo antioqueño (que en aquel entonces se llamaba Atlético Municipal) por 4-3.



Las mayores goleadas entre ambos equipos, la más abultada se dio el 29 de abril de 1954: fue victoria 0-7 de Millonarios en el Atanasio Girardot. La segunda más abultada fue el 6-0 a favor del azul, el 12 de junio de 1949, en El Campín. La mayor goleada a favor del Nacional fue el 5-0 del 10 de agosto de 2014, en Medellín.



Los cuatro partidos con más goles en este duelo, son los siguientes: Millonarios 5-Nacional 3 en 1961, Nacional 4-Millonarios 6 en 1964, Millonarios 6-Nacional 4 en 1978 y el 4-4 de 1980 disputado en El Campín.



Alineación probable



Atlético Nacional: Luis Marquínez; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Álvaro Angulo; Alex Mejía, Jhon Duque, Andrés Andrade; Daniel Mantilla, Dorlan Pabón y Jefferson Duque.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Luis Matorel (Bolívar)

VAR: Jhon Ospina (Quindío)

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8