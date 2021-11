Con la alegría de la Copa, Nacional espera pelear por la Liga II-2021

Atlético Nacional ya consiguió dos de los tres objetivos que tenía previstos para este semestre. Se coronó campeón de la Copa Colombia 2021 y aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2022. Con el viento en la camiseta por esa conquista, los dirigidos por Alejandro Restrepo no tienen mucho tiempo para celebrar y ahora centran esfuerzos para arrancar con el pie derecho en los cuadrangulares, recibiendo este sábado al Junior.



El técnico Alejandro Restrepo mantiene la concentración, pese a ese primer logro como técnico profesional, ya piensa en lo que vendrá por la Liga, donde deberá mejorar el nivel de juego si quieren refrendar lo obtenido en la fase de todos contra todos.



“Tomamos el siguiente partido como el más importante, estamos muy contentos de quedar campeones de la Copa Colombia y de estar en la Copa Libertadores. Se lo dedicamos a nuestras familias y a los hinchas”, indicó Restrepo.



Además, “es un gran orgullo pertenecer a este grupo de entrenadores ganadores, no es fácil ser técnico de Nacional, no es fácil jugar una final y no es fácil ganarla. Agradecido por la confianza con los jugadores, con los hinchas, seguimos enfocados, tenemos un gran plantel que tiene sueños y va por más”.



Por su parte, Sebastián Gómez disfruta el presente, pero no se desvía del foco. “Acá en Nacional se te exige títulos, nosotros vivimos con presión, estamos en el equipo más grande de Colombia, pasamos un momento muy lindo y de mucha satisfacción. Somos merecedores de este título y queremos seguir por esta senda, esperemos que este campeonato llame los otros”.



Finalmente, el volante precisó sobre lo que buscará el grupo junto a él, en una competencia que tardará menos de un mes en desarrollarse. Se vienen días duros. “Pensamos en recuperarnos, el partido más importante es el siguiente, vamos a recuperarnos bien, pensar en la estrella que es lo que todos queremos y por lo que todos trabajamos. Estamos muy comprometidos de conseguir otro título y seguir haciendo historia con Nacional”.





