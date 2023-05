¿Nacional no tendría la 'pesada' ante Águilas? Autuori dará descanso

Aprovechando el momento de bajón de Águilas Doradas en el arranque de cuadrangulares y pensando en el partido del fin de semana de visita en Rionegro y a mitad de semana por Libertadores ante Olimpia, el técnico Paulo Autuori hará varios cambios en su nómina para darle descanso a algunos jugadores.



Este martes en rueda de prensa, el entrenador brasileño se refirió al reto que tendrán este jueves ante Águilas en el Atanasio. Los verdes vienen de empatar sus dos primeros partidos, ante Deportivo Pasto y Alianza Petrolera, y necesitan un triunfo que los mantenga en pelea por el liderato del Grupo A.

“Nuestra preocupación ahora es recuperar los jugadores tanto física como mentalmente. Estamos listos para esto por lo que trabajamos tanto. Tenemos que buscar la excelencia a nivel individual y grupal, nos falta mucho, pero para eso trabajamos. No podemos competir como lo hicimos los primeros minutos ante Alianza”, mencionó el entrenador.



Y es que justamente, Alianza Petrolera atropelló a Nacional en el Atanasio Girardot, y en cinco minutos ya le ganaba el partido. Un gol sufrido de Jarlan Barrera terminó salvando un punto de local. Autuori no quiere más sufrimiento y por eso tomó una decisión importante. "Haremos cambios para refrescar jugadores, pero gestionaremos para formar el equipo necesario para competir siempre en todos los torneos”.



Por otro lado, el capitán Sebastián Gómez, valoró que "acá somos dos equipos prácticamente por la calidad de jugadores que tenemos. Me siento orgulloso de los jóvenes que han demostrado buen trabajo desde las inferiores”.



A propósito del duelo ante Águilas, que ya se llevó un punto de Medellín tras igualar 0-0 en la fase regular, Gómez no quiso hablar de bajón futbolístico o algo por el estilo. Se mostró respetuoso sobre el rival que tiene punto invisible en el Grupo A. "Águilas es un equipo que juega muy bien a la pelota, su cuerpo técnico ha hecho un gran trabajo”.