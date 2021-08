No hubo acuerdo entre Nacional y Cortuluá: sin refuerzos para la Liga

Llegó las 10 de la noche y no hubo acuerdo económico entre Atlético Nacional y Cortuluá, tras varias sesiones, llamadas y mensajes entre directivos, este viernes fue el día donde los verdolagas no pudieron inscribir sus nuevos jugadores para el segundo semestre del 2021: Dorlan Pabón, Ruyery Blanco, Felipe Aguilar, Nelson Palacio, Cristian Castro Devenish y Yeison Guzmán.

"Luego de los últimos hechos relacionados con la disputa de Atlético Nacional con Cortuluá por el denominado caso Fernando Uribe, Atlético Nacional informa que, con la mejor voluntad de buscar una salida negociada a la disputa que existe con Cortuluá, Nacional escuchó e hizo varias propuestas de arreglo, sin llegar a un acuerdo razonable con Cortuluá, quien mostró siempre en las negociaciones una posición errática y

cerrada, con pretensiones económicas muy por encima de las que insinúan algunos medios de comunicación", remarcó el club en un extenso comunicado.



Además, el equipo detalló que "en ejercicio de sus derechos fundamentales, Nacional continuará defendiendo ante los jueces constitucionales el hecho de que se reconozca que este caso sólo puede ser resuelto de fondo y, en última instancia, por un juez, tal como lo hizo el TAS, y no por las comisiones del Estatuto del Jugador de la Dimayor y de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), las cuales carecen de funciones judiciales".



En dicho comunicado, el club expresó el respeto por la institucionalidad del fútbol colombiano, pero que continuarán defendiendo ante la FIFA que los estatutos y reglamentos de la FCF y de la Dimayor no pueden quitarles el acceso al TAS a los clubes y a los jugadores en los procesos de

resolución de disputas, "porque el TAS es el juez natural del deporte, es el tribunal de arbitramento independiente con funciones judiciales y especializado en lo deportivo, que ha sido designado por la FIFA para resolver en última instancia las disputas entre clubes y jugadores" .



Los vedolagas lamentaron que no pudieron inscribir a sus nuevos jugadores para el campeonato colombiano y consideraron que la medida fue 'desproporcionada'. "Nacional confía en que la justicia constitucional colombiana pronto corregirá esta situación en beneficio de los

jugadores y de la institución".



Finalmente, desestimó informaciones que están circulando sobre traspasos de estos jugadores no inscritos a otros clubes colombianos y colgó en su pagina web, un documento en el que describen todo el caso de Fernando Uribe.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8