Juan David Pérez cerró su ciclo directivo en Atlético Nacional

Llegó el momento de despedida para Juan David Pérez en la presidencia de Atlético Nacional, el dirigente cumplió un ciclo de poco más de tres años, en donde consiguió la Copa Colombia 2018, fue finalista de la Liga I-2018 y aunque los logros deportivos no fueron lo más relevante, el señor Pérez cumplió el objetivo de devolverle al club la sostenibilidad que había perdido tras el brillante año 2016, donde los verdes alcanzaron su segunda Copa Libertadores de América.





“Es momento de decir ¡Hasta Pronto! Después de algo más de tres años al frente de la presidencia de Atlético Nacional finalizamos nuestro ciclo en la Institución. Nos despedimos llenos de orgullo y gratitud por haber tenido la oportunidad de liderar esta Institución. Gestionar un club de fútbol como Atlético Nacional, implica trabajar sobre dos pilares fundamentales como lo son el Éxito Deportivo y la Sostenibilidad Financiera”, remarcó el presidente Pérez a través de una carta entregada a los medios de comunicación.



“En cuanto a lo deportivo, nos vamos con la espinita de no haber logrado la estrella 17. Siempre trabajamos para lograr ese objetivo el cual desafortunadamente no se alcanzó. Tuvimos el privilegio de ganar una Copa Colombia en el año 2018, la cual disfrutamos al máximo. Sé que para muchos ese logro deportivo es menor, pero en la historia de Atlético Nacional contribuyó para alcanzar nuestro título número 29 y seguir siendo el Rey de Copas”, añadió Pérez, quien estará hasta este viernes 14 de mayo al frente de la institución.



Sobre el ámbito económico, el directivo señaló que “el club atravesó momentos complejos en los últimos años. Afortunadamente hoy podemos afirmar con orgullo, que la Institución ha retomado la senda de la sostenibilidad. El plan de recuperación financiera que nos trazamos en febrero del 2018 daría sus frutos en enero del 2021. Desafortunadamente llegó la pandemia, y aplazó la consecución de algunos logros importantes que en condiciones normales ya se hubieran obtenido. En el año 2020 los ingresos de nuestro Club disminuyeron en casi 28 mil millones frente al presupuesto que teníamos definido para ese año.



Las taquillas se redujeron en un 82 por ciento, las ventas de las Tiendas Verdes cayeron un 46 por ciento, los ingresos de Televisión disminuyeron un 37 por ciento y los ingresos provenientes de Marcas Aliadas por concepto de publicidad y patrocinio se afectaron en 27 por ciento.



Todo esto conllevó a que nuestra empresa tuviera que asumir una pérdida importante en el 2020, que logró mitigarse gracias a la solidaridad de todos los colaboradores del Club, jugadores, cuerpo técnico y empleados administrativos; al apoyo del accionista; y a la generosidad de nuestros abonados”.



Juan David indicó que cuando asumió el cargo en 2018, Nacional tenía pérdidas cercanas a los 38.000 millones de pesos y aunque falta mucho trabajo, la meta es que a finales de este 2021, el equipo llegue a punto de equilibrio. No hay que desfallecer en el trabajo de consolidar un equipo que logre el éxito deportivo pero que sea sostenible financieramente. Hay que ser rigurosos en el seguimiento a indicadores absolutamente relevantes para la empresa del fútbol”, expresó.



Finalmente, le deseo éxitos a Emilio Gutiérrez, quien estará llegando al país este fin de semana y el lunes 17 de mayo comenzará su ciclo como presidente del equipo. “Estamos seguros que con su trayectoria, experiencia, conocimiento y calidad humana aportará de manera relevante para que nuestro Club logre sus objetivos deportivos y continúe la gesta de triunfos alcanzada a lo largo de estos 74 años de historia”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8