Jarlan, feliz por los triunfos de Nacional: sabe que deben mejorar

Atlético Nacional se enrutó en la Liga colombiana con dos victorias seguidas. Sin embargo, no se relaja y es consciente que deben seguir mejorando si quieren pelear por los títulos de fin de año. Jarlan Barrera habló al final del partido en Bucaramanga y aunque valoró lo conseguido, sabe que deben dar más.

“Se hicieron buenas cosas del partido contra Envigado, en este partido eran tres puntos muy importantes, el grupo está feliz por eso. Sabemos el esfuerzo que hicimos, disputando cada balón, terminar bien la jugada, asociarnos bien en ataque. Hicimos respetar lo que es Nacional de salir a buscar el resultado en cualquier cancha. Cometimos errores, hay cosas por corregir y debemos analizarlo con cabeza fría”, señaló.

En cuanto a las incidencias de ese partido con Bucaramanga, donde se estrechó el marcador en el momento que el local descontó, Jarlan precisó que “todo influye por la situación del partido, íbamos por encima en el marcador, debíamos tomar mejores decisiones para finalizar la jugada, por momentos lo hicimos bien, en otras jugadas pecamos en transportar mucho, en esperar mucho al rival. Esos recursos como rematar al arco lo pide el juego y por momentos lo hicimos bien”.



Pensando en el partido del próximo sábado contra Junior, Barrera indicó que “nosotros debemos seguir haciendo las cosas buenas que mostramos contra Envigado y Bucaramanga, fortaleciéndonos en eso, analizar lo que debemos que corregir, asegurar la pelota y estar pendientes de las transiciones de los equipos. Todo pasa por los jugadores, no solo los defensas, sino los delanteros, asegurando la pelota es importante para que el rival no nos haga daño. Junior es un equipo con jugadores que tienen muy buena técnica y debemos ser inteligentes en eso”.



Finalmente, valoró el frente de ataque donde estuvo él junto a Andrés Andrade, Déinner Quiñones y Fabián González Lasso, este último a pesar que no intervino en las jugadas de los goles, Jarlan no lo dejó atrás y demostró que son un equipo para lo bueno y para lo no tan bueno. “Son buenas cosas que hicimos, el cuerpo técnico nos dio la oportunidad a varios jugadores que ocupamos casi la misma posición, con diferentes características y era la ocasión para demostrar que podemos jugar juntos. Con (Andrés) Andrade, Déinner (Quiñones), Estéfano (Arango) y acompañando a (Fabián González) Lasso, es importante hacerlo de la mejor manera”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8