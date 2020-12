Atlético Nacional se reforzaría con un goleador uruguayo

En el último día del año llegó una de las noticias que tanto esperaba Alexandre Guimaraes, su cuerpo técnico y los fanáticos de Atlético Nacional, quienes estaban en vilo por la llegada de un nuevo delantero para competirle el puesto a Jefferson Duque.



Desde Chile, informó el diario ‘La Tercera’ que el jugador uruguayo Cristian Palacios sería nuevo jugador del conjunto verdolaga. El nacido en Salto marcó 15 goles en 21 partidos disputados y es el tercer goleador del campeonato austral con Unión Española, club con el que tiene contrato hasta hoy, 31 de diciembre y que trató de retenerlo, pero la oferta que realizaron los verdolagas al Club Puebla de México, dueño de sus derechos deportivos, fue difícil de igualar.



“Finalmente, se va a Atlético Nacional, no hubo forma de renovarlo, ni siquiera hasta que termine este campeonato. El club colombiano lo quiere ya porque han hecho una inversión muy grande en el jugador y no pueden prestárnoslo porque no quieren correr riesgos que se lesione en otro club”, explica Santiago Perdiguero, presidente de Unión Española en diálogo con ‘La Tercera’.



Con paso por distintas ligas como la uruguaya, chilena, mexicana, ecuatoriana y peruana, en sus últimas temporadas es donde ha tenido una mayor frecuencia goleadora. Palacios le aportará a Nacional una alternativa en su ataque de cara a las competencias en la Liga, Copa Colombia y Copa Libertadores.



“Nosotros hemos hecho todo lo posible para que se quede, le hicimos una muy buena oferta, pero no se pudo concretar”, agregó el dirigente del conjunto ‘hispano’. El oriundo de Salto, es esperado en Medellín en los próximos días para realizarse los exámenes médicos e incorporarse a la disciplina del técnico Guimarães.



Nacional sigue buscando un central en el fútbol internacional, concretamente en Uruguay donde se había conocido los nombres de Gary Kagelmacher, Yonattah Rak, Leo Coelho y en las últimas horas salió el nombre del brasileño Juninho Rocha.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8