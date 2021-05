'Tiene más barriga que todos nosotros juntos': ácida crítica a Jarlan

Atlético Nacional pasa por un difícil momento a nivel deportivo. Eliminado de la Liga BetPlay en los cuartos de final a manos de La Equidad, los verdolagas tienen en riesgo la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores, en la que son terceros del grupo F, y en la última fecha dependen de una victoria contra Universidad Católica (segundo del grupo) para soñar con la siguiente ronda.

Las críticas hacia el plantel que dirige Alexandre Guimarães no han parado de sonar, y es que claro, los antioqueños tienen una de las mejores nóminas del país y, hasta el momento, sigue debiendo en cuanto al rendimiento, resultados e idea de juego.



Para Francisco Foronda, exdefensor de Atlético Nacional durante la década de los noventa, el verde 'es un equipo sin rumbo', pese a tener una buena camada de jugadores con experiencia y recorrido en el deporte. Justamente, el exfutbolista no dudó en dar nombres y criticó a referentes del plantel como Aldair Quintana por su bajo rendimiento y a Jarlan Barrera por su mal estado físico.



"Nacional es un equipo sin rumbo, un equipo que realmente uno no sabe a qué juega; jugadores de muy bajísimo nivel; jugadores muy inseguros como el arquero; jugadores que no aportan absolutamente nada como Jarlan Barrera, que tiene más barriga que todos nosotros juntos", dijo en un diálogo con el Alargue de Carcol Radio.



Sin embargo, en medio de las críticas, Foronda destacó a Andrés Andrade, el '10' verdolaga que viene siendo protagonista con el equipo, pero que no lo han acompañado los resultados.



"El único que trata de revelarse y hacer algo por una institución como Nacional es el 'Rifle' Andrade, que por lo menos tiene un uno contra uno, desborda, pero alza la cabeza y el compañero más cercano está a 25 o 30 metro", precisó.



Por último, el exjugador aseguró que Guimarães es el gran responsable del bajo rendimiento del conjunto, pero también reconoce que el mal momento se debe a la falta de propiedad que tienen los jugadores al momento de vestir la camiseta de Atlético Nacional.



"El profe Guimaraes tiene culpa en esto porque él es el que los dirige, el que los entrena durante la semana, pero yo no le echaría toda la culpa, yo creo que es el bajo nivel de los jugadores. No están demostrando el por qué están en Nacional y defendiendo la historia de una institución tan grande, el más grande del país, así a muchos les moleste, Nacional es el equipo más grande del país", finalizó.