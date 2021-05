¡Fuertes críticas a Nacional! Exigen salida de jugadores del plantel

Los días en Nacional no son los mejores desde la eliminación de Liga, tras sumar un punto en sus dos salidas recientes en Copa Libertadores, las críticas en el equipo siguen y siguen. Los Del Sur, la barra más representativa del equipo, se ha caracterizado por estar pendiente del equipo, exigiendo resultados y compromiso a todos los jugadores. En un comunicado, individualizaron el rendimiento de cada uno de los jugadores.



A través de Instagram, cuestionaron el rendimiento de varios de los actuales integrantes del plantel de Guimaraes, afirmando que no son los adecuados para lo que representa Nacional. Ni el mismo Alexandre Guimaraes se salvó de los señalamientos, afirmando que “su estilo de juego conservador no honra la historia de Atlético Nacional”.



Entre los jugadores señalados están Aldair Quintana, Geisson Perea, Nicolas Hernandez, Danovis Banguero, Baldomero Perlaza, Michael Chacón, entre otros, cuestionando su nivel en la cancha, además de la falta de actitud, según el escrito de los hinchas de Nacional.



Vladimir Hernández y Deínner Quiñones han sido de los más cuestionados, para el araucano dijeron “después de cuatro años de fracasar y no marcar mayor diferencia, no podés jugar más en Nacional” y del nariñense “Mucho corte de pelo, poco fútbol, por tu frialdad no sos jugado para el más grande de Colombia y tu salida es urgente”.



El caso de Jefferson Duque, Andrés Andrade, Jarlan Barera, Brayan Rovira y Sebastián Gómez destacaron su entrega, el salir de la cantera en el caso de los dos últimos, pero que para estar en Nacional, es necesario ganar títulos para quedar en la historia del equipo.