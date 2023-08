Amaral reconoció las fallas contra Águilas: ‘No estuvimos bien’

Atlético Nacional acumuló su segunda derrota consecutiva en la Liga BetPlay, tras caer contra Águilas Doradas. Las falencias de los verdolagas son fuente de críticas de sus aficionados, al no mostrar su mejor versión en cancha.



Pese a seguir en el grupo de los ocho clasificados, Nacional perdió la chance de afianzarse como líder del campeonato. El juego aéreo le costó, además, de la falta de serenidad en el frente de ataque, pues generaron una buena cantidad de opciones.



Estas fueron las declaraciones de William Amaral, en la rueda de prensa después del juego contra Águilas Doradas.



Lectura del partido luego de la derrota: el último gol que sufrimos de pelota quiera fue contra Patronato. Pasó hoy, el equipo no estuvo bien, pienso que el contrario aprovechó las oportunidades, dos claras. Hubo momentos de superioridad, es un rival difícil. Es algo de todo junto, no se debe sacar muchas cosas positivas de un partido como este. El equipo no estuvo en el nivel, era para ganarlo, jugar bien, no se dio.



Hay que asumir la responsabilidad, mejorar muchísimo. No es este el comportamiento de un club con esta dimensión. Estamos tristes, decepcionados. Felicitar al contrario y ahora recuperar a los jugadores emocionalmente y físico.



Problemas con la pelota quieta con los dos juegos perdidos consecutivos: preparamos este juego, en el sentido de ganarlo. El partido pide cosas nuevas que vamos ajustando y no lo hemos conseguido. Los primeros 20 minutos entramos bien, pero el equipo perdió la pelota, nos obligó a ubicarnos de otra forma. Esto acabo por mostrar otras cosas, mala ubicación.



No fue bueno por como jugamos, como lo veníamos preparando. No estuvimos bien. Por más de que la fórmula es buena o mala, veníamos ganando así. Intentamos reajustar y los jugadores consiguen asimilarlo, como lo hemos hablado. Los jugadores del banquillo entraron bien.



Hay que recuperarse, veníamos jugando bien, perdemos dos juegos. Hay que recuperarnos.



Suplencia de Óscar Perea: está bien, les había dicho antes, no está con carga crónica para jugar cada 72 horas. Teníamos previsto darle parte del juego, prepararlo para el fin de semana. Estos jugadores jóvenes deben ser introducidos en la estructura profesional con seguridad, así lo hicimos con Solís.



No digan que Óscar solucionará el problema, será parte de la solución de problema. Es joven, con talento y eso debe hacerlo crecer con seguridad. No podemos poner la responsabilidad en un chico de 17 años.