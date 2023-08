¿Qué pasará con Jhon Solís? Horas clave para su transferencia

La salida de Jhon Solís de Atlético Nacional ha sido la noticia en los días recientes, en medio de las complicaciones deportivas que sufren los verdolagas, acumulando ya dos derrotas consecutivas en Liga BetPlay.



Su ausencia en el campo se ha sentido, pues contra Millonarios y Águilas Doradas no estuvo y los antioqueños perdieron un jugador con buena salida y proyección de juego, un talento a tener en cuenta en el futuro.



Desde hace días, se hablaba de su posible transferencia al Girona de España, donde se mencionaba una cifra cercana a los seis millones de dólares por un porcentaje cercano al 80% de los derechos deportivos del jugador, quedando un porcentaje menor para Nacional, en caso de una eventual venta.



Sin embargo, en horas de la noche del miércoles salieron nuevas versiones, que apuntan a que el precio final de transferencia sería menor, agregándole que ese porcentaje no llegaría del todo al cuadro verdolaga.



De acuerdo a información de Carlos Antonio Vélez, el precio final de transferencia del jugador estaría en los 4.9 millones de euros, por el 80% de la ficha del futbolista. Además, advirtió que ese porcentaje no entra del todo a Nacional, pues un 30% entrará a un equipo formador, 15% de comisiones al empresario y 8% para el jugador.



Además, de acuerdo a información de Blu Radio, el club formador es Racing de Guacarí, club aficionado que recibirá ese porcentaje. También, advirtió que la negociación sigue, pues están en la fecha límite del mercado europeo de fichajes y no hay acuerdo total entre todas las partes involucradas.



¿Cuántos partidos ha disputado Jhon Solís con Nacional?

El volante acumula un total de 30 compromisos por Liga y cuatro por Copa BetPlay y Copa Libertadores.