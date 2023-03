Atlético Huila frenó al Chicó y conquistó primera victoria en 2023

Este lunes se disputó en Neiva el último partido de la fecha 7 de Liga Betplay I-2023. Atlético Huila se tomó un respiro con su primera victoria del semestre frente a un Boyaca Chicó que andaba "derechito" y que terminó frenado por el otro ascendido.



El equipo del mexicano Mario García buscaba el liderato pero no le alcanzó y cayó por primera vez en el semestre. Un resultado que no movió mucho la tabla, pero que sí afectó al ajedrezado, que pasó de la tercera a la cuarta posición, mientras que los huilenses no consiguieron salir del fondo de la tabla.

En 3 minutos de partido, Boyacá Chicó ya ganaba con gol de Sebastián Tamara, por la vía del tiro libre. La pelota picó y sorprendió al arquero José Huber Escobar, que dudó en la acción. Huila no bajó los brazos y rápidamente encontró el camino al empate. Gran centro desde la derecha de Faber Gil y mejor remate de cabeza de Gustavo Britos para empatar a los 11 minutos.



El equipo de Néstor Craviotto se adueñó del balón tras el gol de Britos y en dos minutos ya celebraba la remontada con sello de Marcus Vinicius. Gran definición del '10', a lo brasileño; gambeteó y sacó un disparo cruzado, de media distancia, que se metió por todo el ángulo para el 2-1.



Antes de irse al descanso, el dueño de casa amplió la distancia en el marcador, con gol de Leonardo Escorcia. Tiro libre a ras de piso y tras un pequeño roce en Wilmar Cruz, la pelota se fue al fondo. Atlético Huila que empezó perdiendo muy temprano, consiguió remontar de manera magistral para irse al descanso con más tranquilidad.



En el complemento, sobre los 58', el equipo ajedrezado marcó a través de Angelo Peña, luego de un tiro de esquina y un rebote que capturó en el área. Huila se descuidó y soltó las marcas, pero una posición adelantada de Geimer Balanta terminó salvándolos. El VAR, Nicolás Gallo, avisó al árbitro y el gol fue invalidado.



Boyacá Chicó consiguió el descuento a los 70 minutos. Frank Lozano recibió un pase de Agustín Ignacio Aleo, desde la izquierda, y sorprendiendo en el área dejó sin opción a Escobar. El VAR volvió a intervenir advirtiendo un fuera de lugar, pero tras analizar la acción, el árbitro validó el gol de Lozano. La visita acortaba la distancia con el 3-2.



Con un Huila menguado, Craviotto movió sus fichas y empezó a defender el resultado con todo a disposición. Una victoria sufrida para los opitas ante un Chicó que marchaba invicto desde su regreso a primera. Con este resultado, los de Neiva llegaron a 4 puntos en siete jornadas.