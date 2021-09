Millonarios, por una nueva victoria en Liga: visita al Bucaramanga

Millonarios se sacudió en la Liga con la victoria ante Patriotas por 1-0 y, este domingo, buscará repetir lo hecho en Bogotá ante el Atlético Bucaramanga, en un duelo clave por las primeras posiciones del campeonato

El equipo embajador, segundo en la general con 16 puntos, visita el Alfonso López en busca de los tres puntos frente a un rival que es quinto en la tabla con 14 unidades y que también espera acercarse al líder, Atlético Nacional.



Alberto Gamero es consciente que no será un partido fácil, pues el equipo leopardo es el que más goles ha hecho en la Liga, por ende, la labor de su defensa será vital para conseguir el resultado.



“(Bucaramanga) Es el equipo que más goles ha hecho en Liga con 14. Es el que más centro tiene, se basa mucho en sus extremos como Meléndez, Palacio o Sherman y salen con sus dos laterales constantemente al ataque. Tienen dos jugadora peligrosos en el frente de ataque como Quintana y Fernández, los dos son fuertes en el juego aéreo. En la mitad tienen jugadores que te hacen posesión rápida como Téliz y Hernández y un tapón como Acosta que es soporte de ellos. Dos centrales que van bien al ataque. Es un equipo del que estamos a dos puntos. A pesar de que hayan cambiado de técnico, que no sabemos el por qué, vienen haciendo buen trabajo, buenos resultados y son partidos vitales pensando en una clasificación porque son rivales directos”, dijo el DT en rueda de prensa.



Como novedades, el equipo embajador tendrá el regreso de Andrés Llinás, Felipe Román (Selección Colombia) y Juan Pablo Vargas (Costa Rica), quienes regresan al equipo tras disputar la jornada de Eliminatorias rumbo a Catar 2022. Seguramente, volverán al onceno titular.



Por otra parte, Atlético Bucaramanga, golpeado por la sorpresiva salida de Óscar Upegui, tendrá el estreno Néstor Craviotto en el banquillo para el 2021, con el reto de continuar con una buena idea de juego, la cual tiene al cuadro de Santander dentro del grupo de los ocho. En el último partido por Liga, los leopardos empataron 1-1 con Once Caldas.



Alineación probable



Millonarios: Moreno; Román, Llinás, Vargas, Perlaza; Vega, Giraldo, Ruiz, Silva, Mojica; Uribe.



Bucaramanga vs Millonarios

​

Día: domingo 12 de septiembre

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alfonso López.

TV: Win Sports +.