Nacional visita a Bucaramanga: desafío de mantenerse como líder

Atlético Nacional visita este miércoles, desde las 8:15 de la noche al Atlético Bucaramanga, por la cuarta fecha del cuadrangular A en la Liga I-2022. Tras vencer al equipo leopardo en Medellín, los dirigidos por Hernán Darío Herrera mantendrán la consigna de seguir sumando para acercarse al objetivo de ser finalistas. Al frente está el conjunto santandereano que es fuerte en su casa y se juega su última opción para pelear el grupo.

El técnico Hernán Darío Herrera mantiene una base del equipo que venció al conjunto auriverde, confía que poder repetir lo logrado el pasado sábado en el Atanasio y mantener el camino con rumbo a la gran final. "La estructura está, tengo disponibles a la mayoría de los jugadores y solo me queda definir con el cuerpo técnico, quienes jugarán. Será un partido difícil, necesitamos ganar y veremos qué sucede. Nosotros vamos poco a poco, Nacional siempre es candidato y estamos bien, hemos aumentado el nivel y ojalá estemos muy bien en los partidos que quedan para conseguir la clasificación", precisó.



Además, el DT señaló que "tuvimos una primera rueda fuerte, contra equipos de proceso como Millonarios, ir a Barranquilla contra Junior y enfrentar a Bucaramanga. Ha sido un grupo fuerte. Disfruto dirigiendo a Nacional. El hecho que todos estemos juntos es muy bueno para que todos triunfemos. Si ganamos, ganamos todos. Nacional es un equipo grande que nos apoyan en todos lados, me siento feliz dirigiendo este equipo. Nuestro grupo es muy fuerte, no hay quejas, hay que estar tranquilo, todo va llegando. Hay que ser pacientes, disfrutando el momento. El mensaje al directivo es que estoy contento".



En cuanto a Jefferson Duque, el delantero que supo esperar hasta que retomara la senda goleadora, Herrera dijo que "lo de Jefferson Duque, he luchado mucho con él. Estoy respetando su historia, volvió al gol y después del partido lo felicitamos con el resto del grupo. Está con buen ánimo y ojalá siga por ese camino. Nacional ha tenido una buena presencia goleadora, en este último partido llegaron los goles, pero contra Millonarios también anotamos. Seguimos trabajando y seguimos creciendo".



Por su parte, Yerson Candelo está motivado para esta recta final del campeonato. Si bien, el jugador llegó en 2018, no alcanzó a ser parte del equipo que jugó la última final de Liga con los verdes. "Contra Bucaramanga será otra final, debemos fortalecernos, competir de la mejor manera. Estamos obligados a jugar bien y sumar los tres puntos. Contamos con la madurez suficiente, en finales hay que jugar diferente, con inteligencia y si podemos manejar los ritmos en los partidos, tendremos un equipo más versátil, clave para lo que viene".



Tras varias temporadas en el equipo, Candelo es consciente que deberán seguir mostrando un gran nivel, si quieren pelear el título. "En Nacional queremos buscar el frente de ataque. En esos primeros minutos son fundamentales, especialmente en casa para anotar y marcar diferencia. Con el resultado a favor, todo es positivo. Somos conscientes de lo que debemos hacer. Hay que salir a jugar bien, competir y que seamos fuertes en lo defensivo y en lo ofensivo".



Finalmente, el lateral, que también juega como extremo sabe de las críticas por una parte de la afición, pero él juega para el equipo y desde que puedan ganar, éstas se transformarán en elogios. "Nos quedamos con los hinchas que nos apoyan y como equipo, queremos estimular a los incrédulos. Necesitamos que todos estemos juntos, cada equipo que clasifique a la final, tiene su mérito. El equipo está siendo sólido y es un punto de partida para sacar la jerarquía. Si logramos el título, todo el panorama será diferente. Con el profesor Hernán Darío Herrera estamos trabajando bien, con la ilusión para seguir mejorando y sumando cosas importantes".



Datos entre Bucaramanga y Atlético Nacional



Por Liga colombiana, Bucaramanga y Atlético Nacional se han enfrentado en 192 ocasiones, con 65 victorias para los leopardos, frente a 85 de los verdolagas y 42 empates. En cuanto a goles marcados, 230 fueron para los santandereanos y 295 para los antioqueños.



En los últimos nueve partidos disputados en el estadio Alfonso López contra el Bucaramanga, Atlético Nacional ganó tres, empató tres y perdió tres. Anotando 12 goles y recibiendo 13.



La reciente victoria de Atlético Nacional sobre Atlético Bucaramanga en la fecha pasada de la Liga I-2022, fue la primera de los de Medellín ante este rival desde octubre de 2020 (1-2 como visitante).



Los verdolagas no enlazan victorias ante Bucaramanga en Primera División desde 2017 (0-1 en febrero y 2-1 en julio).



Atlético Bucaramanga recibió cuatro goles en su partido más reciente de la Liga I-2022 (4-1 vs Atlético Nacional), su peor registro del torneo hasta ahora, después de haber recibido solo tres en sus cinco encuentros anteriores combinados (dos victorias, dos empares y una derrota).



Tras derrotar al Atlético Bucaramanga en su último encuentro de la Liga I-2022, Atlético Nacional cortó una racha de siete partidos sin victoria en el torneo (cinco empates, dos derrotas). Sin embargo, suma cuatro partidos sin ganar fuera de casa (dos empates, dos derrotas).



Atlético Bucaramanga es el equipo con menor promedio de posesión en los cuadrangulares de la Liga I-2022, con un 36.5%. Ante Atlético Nacional en su último partido, el conjunto bumangués registró una posesión del 29.2%, su menor en el torneo.



Daniel Mantilla, de Atlético Nacional, es el jugador que más pases para remate ha dado en esta fase de cuadrangulares de la Liga I-2022, con nueve, aportando dos asistencias.



Nicolás Gallo es el árbitro central para el árbitro entre Bucaramanga contra Atlético Nacional. El juez ha dirigido a Nacional en 33 partidos, donde ganó 17, empató siete y cayó en nueve ocasiones.



Víctor Aristizábal con ocho goles, es el máximo artillero de los duelos entre Bucaramanga y Atlético Nacional, le siguen Eduardo Balassanian con 7, Carlos Ricaurte con 5, al igual que Hugo Horacio Lóndero.



Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Jarlan Barrera; Dorlan Pabón, Daniel Mantilla, Jefferson Duque.



D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 8:15 p.m.



Estadio: Alfonso López.



Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).



VAR: Fernando Acuña (Boyacá).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8