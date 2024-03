Preparen los motores: así será la fecha 14 de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay Dimayor está en uno de los momentos más importantes a nivel del actual desarrollo que se está manejando el campeonato nacional, donde varios equipos ya asegurarán su cupo a los cuadrangulares, y otros están a nada de ingresar a ese selecto grupo.

En esta ocasión, esta nueva jornada de la Liga BetPlay Dimayor se disputará desde este viernes 29 de marzo hasta el domingo 31, donde se podrá conocer quienes serán los primeros clasificados.

Así se jugará esta nueva jornada del balompié nacional

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 14



Viernes 29 de marzo

Alianza FC vs. Deportes Tolima - 5:00 p.m. (Armando Maestre Pavajeau)

Junior de Barranquilla vs. Equidad - 7:30 p.m. (Metropolitano)



Sábado 30 de marzo

Envigado vs. Atlético Nacional - 2:00 p.m. (Polideportivo Sur)

​Deportivo Pasto vs. Once Caldas - 4:10 p.m. (La Libertad)

Boyacá Chicó vs. Jaguares - 6:20 p.m. (La Independencia)

Fortaleza CEIF vs. Millonarios - 8:30 p.m. (Metropolitano de Techo)



Domingo 31 de marzo

Independiente Santa Fe vs. Patriotas - 2:00 p.m. (El Campín)

Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga - 4:10 p.m. (Hernán Ramírez)

​Medellín vs. América de Cali - 6:20 p.m. (Atanasio Girardot)

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas - 8:30 p.m. (Palmaseca)

