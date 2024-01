Pablo Peirano valoró la actitud de Santa Fe: bueno mejorar ganando

Santa Fe ganó 0-1 en su visita a Deportivo Pasto en el partido de cierre de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2024. Así, el técnico Pablo Peirano pasó la primera prueba del año, en un momento crucial para darle confianza a su proceso, pues contrató 12 jugadores y tiene un XI nuevo.



Peirano analizó: “Un partido clásico de inicio de torneo, muy disputado, muy físico, en mitad de cancha y en la parte ofensiva, con ocasiones de gol. Hemos encontrado el resultado, los que entraron sumaron, aportaron y pudimos sacar el resultado”.



Además, el DT charrúa destacó “la solidez de la forma en la que jugaron, en la que hicieron el esfuerzo para estar compactos. La actitud para pedir la pelota, por momentos estuvimos imprecisos, pero ellos buscaron los espacios, pidieron la pelota y los que ingresaron en la segunda parte entraron a sumar, leyeron bien el partido, fueron inteligentes y al final lo supimos defender como corresponde”.



“Para mejorar siempre es bueno corregir ganando, pero esas pelotas que nos regresaban de la parte del ataque. No pudimos tener mucho el balón a veces por mérito del rival y otras veces por no sostenerla. Todo el tiempo estamos recibiendo ataque del equipo rival y no nos da tiempo de adelantar las líneas. A veces las circunstancias del partido no se tornan favorables y ahí el equipo supo responder y eso no es fácil”, indicó el estratega de Santa Fe.