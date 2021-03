Así fue la encerrona de hinchas del Cali a Alfredo Arias en un hotel

Este viernes se conocieron detalles de la forma en la que tres aficionados del Deportivo Cali accedieron al Hotel Sonesta, de Floridablanca, donde se hospedó el conjunto verdiblanco para su partido contra Bucaramanga.



El médico Gustavo Portela contó en el ‘Súper Combo del Deporte’ lo que ocurrió momentos después de que el plantel consumió el almuerzo, horas antes del compromiso.



Según el galeno, “las discrepancias conceptuales, académicas, técnica, psicológicas, médicas, se puedan dar, lo único que uno pretende es que se presenten con el suficiente respeto, con la suficiente altura, con los elementos necesarios para evaluar, pero cuando vas a un sitio, engañas a la administración de un hotel, permaneces en un lugar, te pones a ingerir licor, esperas que un hombre de 63 años con una decencia demostrada esté solo, le haces una encerrona y cuando nosotros salíamos del almuerzo lo que pudimos detectar es que el ‘profe’ estaba encerrado por ellos y lo único que tratamos fue de quitarles al profesor, de separarlos, como se ve en el video, para evitar que esto trascendiera a cosas mayores”.



“Usaron todos los atributos que pueden tener en este tipo de cosas, hicieron una reserva dolosa para permanecer allí en el hotel, lo único que queda es que esto no le hace bien al fútbol, espero que la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol se pronuncien como sucedió en el caso de América, esto no le hace bien al fútbol”.



Continuando con su relato, señaló que “lo más triste es que nuestro Jefe de Seguridad, que eficientemente manejó la situación, en una red lo señalan a él y Arias como vándalos, le dije que no se preocupara porque a eso estamos expuestos, defendimos una institución, defendimos nuestra familia, que es el grupo de jugadores, porque así lo sentimos acá, en la medida que le toquen a un familiar uno se va a sentir ofendido”.



Portela agregó que “ellos entraron de manera fraudulenta, estoy tan tranquilo que nosotros en horas de la mañana nos reunimos con el grupo de fisioterapia para diseñar la planificación del día a día y esas mismas tres personas nos pidieron una foto de manera tan tranquila y nosotros se la damos, y no hubo ningún inconveniente, pero cuál sería la sorpresa cuando nos encontramos a las 12:40 p.m. ya estos mismos tipos agrediendo a nuestro técnico, así no es”.



También reconoció que la situación no pasó de allí: “Quienes me conocen saben que soy un hombre de conciencia, no voy a desgastarme en un video que de manera premeditada, lo montan para desestabilizar, eso no va a producir ningún provecho, sin desconocer que puedan tener razón en el descontento que puedan expresar, lo que no podemos aceptar es los mecanismos de reacción para exigir sus ideales, ni que nos veamos agredidos por alguno de ellos, nosotros tenemos unos espacios, los cuales hacemos respetar y les respetamos los de ellos. Tratamos de separar al ‘profe’, él es una persona muy respetuosa, estaban alicorados, pero la verdad, ninguna agresión grave o situaciones de tipo físicas o palabras de alto calibre se dieron allí”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces