Arturo Reyes despejó dudas sobre su continuidad en Junior: ¿Qué hará?

Atlético Junior no levanta cabeza en la liga colombiana y este sábado encajó una nueva derrota. Sebastián Viera se apuntaba como héroe sacando el arco en cero, pero sobre el final del partido se sancionó un penalti que acabó en gol de Edward López.



En la rueda de prensa post-partido, el técnico Arturo Reyes fue constantemente consultado sobre su continuidad en el tiburón. Al menos su deseo es continuar y ya piensa en el próximo partido. Todo dependerá de las decisiones que tomen las directivas.

"El resultado ha sido injusto con nosotros y el equipo hizo un trabajo para llevarse un resultado de acá y es normal que en una situación como esta haya mucha presión. Yo sigo confiando en este grupo de jugadores y en el trabajo que estamos haciendo, esperamos revertirlo a partir del próximo jueves", dijo Reyes.



Y agregó que "Desafortunadamente las cosas no salieron como teníamos pensado. Hay un poco de ansiedad en nuestros jugadores y todos los partidos, a excepción de Rionegro, hemos tenido opciones y algunas muy claras, estamos fallando en este aspecto. Nosotros como cuerpo técnico tenemos que tratar de cambiar en el próximo juego".



Mostró una clara postura sobre su continuidad en Junior. No se va a menos que la directiva así lo decida. "No es una decisión mía, lo mío es intentar mejorar y sacar resultados. Será decisión de los directivos".



Sobre lo que viene para el equipo rojiblanco, Reyes mencionó: "Queremos revisar el juego con el grupo de jugadores y mirar qué hicimos bien y qué no, sacar conclusiones y simplemente pensar en mejorar y poner toda la energía en el próximo juego contra un rival difícil como Equidad".