Árbitros fecha 1 cuadrangulares: ¿Quién pita Nacional vs Millonarios?

La Dimayor anunció las designaciones arbitrales para la fecha 1 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2023.



Los partidos que abren la fase semifinal del fútbol colombiano se jugarán el domingo 12 y el lunes (festivo) 13 de noviembre.



¿Quién pitará el clásico Atlético Nacional vs Millonarios? Ya hay polémica, pues la responsabilidad la tendrá Nicolás Gallo.



Estos son los árbitros de la fecha 1 de cuadrangulares:



Atlético Nacional vs. Millonarios FC

CENTRAL NICOLÁS GALLO – CALDAS

Asistente Nro.1: DIONISIO RUIZ – CÓRDOBA

Asistente Nro.2: WILMAR NAVARRO – SANTANDER

Cuarto Árbitro: DAVID ESPINOSA – ANTIOQUIA

VAR: FERNANDO ACUÑA – BOYACÁ

AVAR: MARÍA DAZA – NORTE



América de Cali vs. Independiente Medellín

CENTRAL CARLOS ORTEGA – BOLIVAR

Asistente Nro.1: DAVID FUENTES – CESAR

Asistente Nro.2: JAVIER PATIÑO – META

Cuarto Árbitro: NOLBERTO ARARAT – VALLE

VAR: KEINER JIMÉNEZ – CESAR

AVAR: JOHN LEÓN – CALDAS



Deportivo Cali vs. Águilas Doradas

CENTRAL ÉDER VERGARA – CÓRDOBA

Asistente Nro.1: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Asistente Nro.2: YEISON VÁQUEZ – CALDAS

Cuarto Árbitro: DIEGO ULLOA – VALLE

VAR: NEVER MANJARREZ – CÓRDOBA

AVAR: HERMINZUL CALDERÓN – BOGOTÁ



Deportes Tolima vs. Junior FC

CENTRAL LUIS DELGADO – VALLE

Asistente Nro.1: RICHARD ORTIZ – QUINDÍO

Asistente Nro.2: ELKIN CHARRYS – BOLIVAR

Cuarto Árbitro: JAIRO MAYORGA – TOLIMA

VAR: MAURICIO PÉREZ – ANTIOQUIA

AVAR: GIOVANNI PADILLA – BOGOTÁ