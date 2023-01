Andrés Ibargüen se sinceró: las razones por las que llegó al DIM

En un abrir y cerrar de ojos, el fútbol colombiano tanteó a Andrés Felipe Ibargüen con varios clubes que pusieron sus ojos en el extremo caleño. Millonarios y Atlético Nacional fueron los que más se interesaron por el ex Deportes Tolima. Pero todo terminó con el Deportivo Independiente Medellín quedándose con el jugador.



Las conversaciones con el cuerpo técnico del Deportivo Independiente Medellín, y el saber que David González siempre lo quiso y pujó fuertemente por Andrés Felipe Ibargüen fueron las claves para que el extremo se decidiera por firmar con los antioqueños y ganarle la pisada a su acérrimo rival, Atlético Nacional que también lo pretendió.

Millonarios también tuvo muy de cerca la posibilidad de contar con Andrés Felipe Ibargüen, tanto que habían dicho que se lo habían ofrecido a la institución bogotana. No obstante, fueron los antioqueños quienes lograron convencerlo con un proyecto que le llamó la atención a Ibargüen que no dudó en aceptar la oferta del Medellín.



Cuando llegó oficialmente Andrés Ibargüen al Deportivo Independiente Medellín, mencionó, “estoy muy contento. Agradecido con Dios y con la vida por esta bella oportunidad. Espero poder aportar mi granito de arena. También muy feliz porque me ha acogido de la mejor forma la hinchada, me ha dado siempre una voz de aliento, me ha invitado a este proyecto. Muy contento de estar acá y de brindar siempre el máximo al DIM”.



Pero, si tenía pretendientes, la gran pregunta es, ¿por qué el Medellín y no Millonarios o Atlético Nacional? También señaló que tuvo un gran vínculo con la hinchada 'Poderosa', componente que lo llevó a interesarse aún más por recalar en el Deportivo Independiente Medellín. "La hinchada me llamó mucho la atención desde el primer minuto. Los directivos han hecho un gran esfuerzo, algunos meses de trabajo para poder lograr cerrar esta vinculación". También destacó que siempre vio el interés que tuvo David González en él y estas fueron razones de peso que le hicieron pensar en recalar en el cuadro rojo de Antioquia.