Ibargüen, fin a la incógnita de su futuro: firmó con club antioqueño

El futuro de Andrés Ibargüen estaba por resolverse. El jugador del Deportes Tolima era pretendido por grandes clubes de la Liga BetPlay para el primer semestre del 2023, entre ellos, un grande de Bogotá como Millonarios que lo deseó, pero no logró cerrar el fichaje, Atlético Nacional que quería su regreso, o el Deportivo Independiente Medellín.



Lo que sí estaba más que claro es que Andrés Felipe Ibargüen no iba a continuar en el Deportes Tolima y estaba abierto para definir en las próximas semanas su nuevo rumbo. No demoró mucho cuando aparecieron los rumores de que cambiaría de ciudad en Colombia y se confirmó que el interés del Medellín era cierto. Es el séptimo fichaje del cuadro subcampeón tras Daniel Londoño, Edwuin Cetré, Jaime Alvarado, Jorge Cabezas, Emerson Batalla y Jhon Palacios.



Deportivo Independiente Medellín se arma con importantes jugadores y con, a falta de un extremo, tres para la Liga BetPlay 2023-I. Emerson Batalla, Edwuin Cetré y Andrés Ibargüen. La explosividad del ex Nacional y Deportes Tolima pueden ser vitales para conseguir los logros que la institución vio tan cerca tras la final contra el Deportivo Pereira.



Días anteriores, se había manejado que Andrés Ibargüen tenía todo listo para ser nuevo jugador del Medellín. Así las cosas, el caleño llegó a un acuerdo con la institución y se confirmó como el séptimo jugador que llega a aportarle. Firmó inicialmente por un año, con posibilidad de extenderlo. Por medio de un video con los goles del ex Tolima, el club paisa oficializó su llegada.