Andrade: ‘Tenemos que implementar herramientas para competir y ganar’

Atlético Nacional va por su primera victoria, este sábado, cuando reciba a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, por la tercera fecha en la Liga II-2022. Andrés Andrade es una de las fichas clave en el esquema de Hernán Darío Herrera, el jugador vallecaucano confía en que el conjunto antioqueño se imponga frente a los embajadores.

"Millonarios es un gran rival, sabe a lo que juega, es un equipo que arriesga en todos los estadios y es bueno para el espectáculo. Será un juego interesante, con dos equipos disputando la posesión de la pelota, nosotros debemos aprovechar la localía y sacar ventaja", remarcó Andrade.

Además, "vivo el presente, la Copa Libertadores está lejos y tenemos por delante una Liga, para competir y buscar un nuevo título. Todavía faltan muchas cosas para pensar en ese camino de la Copa".

Sobre el momento que pasa Nacional, Andrés remarcó que "el hincha está preocupado porque Nacional se acostumbra a reforzar, pero la plantilla que tenemos es una gran familia y podemos pelear el campeonato. Volvemos de unas cortas vacaciones, merecidas y esperadas para descansar en lo físico y lo mental, esperamos estar a punto".

En lo personal, Andrade precisó que "poco a poco tenemos que entrenar nuevas bases para ejecutarlas en la cancha, no es solo de Nacional, en general no se puede hacer lo mismo y tenemos que implementar otras herramientas para competir y ganar. Desde mi posición, me siento cómodo en la cancha. Busco competir y aportarle a mi equipo para la victoria".

Analizado al rival, el Rifle comentó que "sabemos que Millonarios quiere proponer con la posesión de la pelota, es su idea. Nosotros debemos hacer respetar nuestra casa, dominar la pelota y ahorrar esfuerzos para evitar el desgaste. Que la hinchada nos ayude a empujar".

Finalmente, le dio un voto de confianza a sus compañeros. "Los jugadores que estamos en Nacional somos maduros y sabemos que dependemos de los resultados. Tenemos la ilusión de volver a ser campeones, queremos seguir escribiendo historia en el equipo".

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8