Santa Fe acrecentó problemas de América: lo venció en ida de Superliga

Con una enorme superioridad en el complemento, Independiente Santa Fe sorprendió este martes al América de Cali en el juego de ida de la Superliga 2021 y lo derrotó 1-2 en el Pascual Guerrero, ante 7.910 espectadores que volvieron a protestar el manejo táctico de Juan Carlos Osorio.



Los primeros minutos favorecieron al cuadro local, que ahogó la salida del ‘león’ y lo arrinconó en su jaula, sin dejarlo mover. Prácticamente hasta los 17 minutos produjo varias acciones que no entraron al pórtico ‘cardenal’.



Sin embargo, en el segundo tiempo la reacción del cuadro capitalino fue notable, aprovechó la confusión del entrenador risaraldense en los cambios, recuperó el manejo de la pelota y aparte de los goles pudo haber aumentado el marcador en varias aproximaciones. Los dirigidos por Grigory Méndez mantuvieron su orden con dos bloques de cuatro defensores y tres volantes, y con mucha claridad castigaron una zaga de tres con grandes grietas.



Hacía 4 años y 5 meses que el elenco albirrojo no ganaba en este escenario, con tanto de Baldomero Perlaza, y lo hizo con eficacia tras recuperarse del dominio que ejerció el conjunto anfitrión durante casi 20 minutos del comienzo. John Velásquez, Kelvin Osorio, Ronaldo Dinolis y Jorge Ramos fueron fundamentales en la victoria del visitante,



En el minuto 5, un remate de Mauricio Gómez pegó en un rival y se fue al tiro de esquina.



Luego a los 8, tras una triangulación entre 2 Quiñones, Carlos Cortés Barreiro y Sierra generó un derechazo del volante barranquillero que pegó en Alex Mejía y luego en el vertical derecho. Ureña también probó a los 12 desde fuera del área y Castellanos envió el esférico por encima del travesaño.



A los 26, América cobró corto un tiro de esquina por derecha, Gómez le tocó el balón a Émerson Batalla, quien de zurda metió un centro por la derecha y Carlos Sierra después de que el esférico superara a Carlos Sánchez, metió un potente frentazo para convertir el 1-0.



Santa Fe se acercó al área de América apenas a los 38, con un centro de John Velásquez sin que Diego Novoa tuviera inconveniente para controlar el balón.



Sobre los 44, Velasquez y Ronaldo Dinolis se juntaron en el área, pero nadie al centro. Luego fue Carlos Sánchez quien remató a las manos de Novoa.



La etapa inicial dejó ver una buena actuación del elenco vallecaucano, organizado en generación y recostando su ataque por la izquierda, aunque otra vez falló en la eficacia.



Para el inicio del segundo tiempo los equipos no hicieron cambios. Santa Fe llegó en un balón profundo por derecha, pero Dinolis no pudo rematar entre dos defensores escarlatas.



A los 9, Dinolis filtró el balón entre los centrales de América y Velásquez resolvió con tranquilidad ante Novoa para el 1-1.



Santa Fe tuvo para el segundo luego que la defensa se complicó con Dinolis, pero Velásquez no alcanzó a conectar el balón.



A los 12, Osorio hizo cuatro variantes de una en América: Entraron Luis Paz por Sierra, Gustavo Torres por Carlos Cortés, Jorge Segura por Jerson Malagón y Larry Angulo por Rodrigo Ureña. Luego Kevin Andrade lo hizo por el lesionado Jhon Palacio a los 20.



Lo cierto es que el equipo se desacomodó y permitió que Santa Fe le llegara muy fácil. Los tres centrales siguen siendo frágiles y Santa Fe se conectó varias veces en los espacios que le brindaron.



Jorge Ramos reemplazó a Dinolis a los 20. Larry Angulo fue amonestado a los 21 por falta a Porras en mitad de cancha.



Jorge Segura apareció a los 27 para cabecear un servicio desde la izquierda, aunque la pelota lo sobró. Luis Paz vio la tarjeta amarilla a los 33, lo mismo que Pedroza a los 43.



En Santa Fe ingresaron Jerson González por John Velásquez y Fabio Delgado por Kelvin Osorio a los 34.



A los 36, Castellanos hizo un saque profundo, el balón pasó la línea media, se equivocó un central de América en el rechazo, recuperó Santa Fe y el balón le quedó a Jorge Ramos quien sorprendió de nuevo a los centrales y con un toque sutil venció a Novoa para el 1-2.



Así, con la desazón de la derrota, la afición despidió a su equipo, que tendrá que ir a ganar en Bogotá por el honor, aunque el premio económico se lo repartieron antes de la contienda. El compromiso de vuelta será el 20 de octubre (8:00 p.m.) en El Campín.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces