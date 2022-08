América, con buenas noticias: tendrá público en el Pascual ante Junior

Luego de hacer los recursos pertinentes, en la revisión de la sanción que recibió del cierre total de la plaza en dos partidos, por los hechos ocurridos contra Deportivo Pasto en la penúltima fecha del todos contra todos del semestre anterior y que uno debió ser pagado contra Cortuluá en la fecha 4 del actual torneo. El América de Cali, recibió este sábado la respuesta de la Dimayor, en el cual en parte dice los siguiente:

“El Comité decidió no reponer la decisión recurrida bajo el entendido que el artículo 42 del CDU de la FCF supone requisitos objetivos y subjetivos para determinar la procedibilidad de la solicitud allí detallada. Sobre este aspecto, si bien se le halló razón al recurrente frente al cumplimiento de una (1) de las fechas de suspensión de la plaza en el partido disputado en el estadio de la ciudad de Tuluá el 24 de julio de 2022 no se estimaron satisfechos los requisitos subjetivos al verificarse que el Club presenta tres antecedentes por esta conducta durante la misma competencia”.



Luego resuelve que:



1. No reponer la decisión contenida en el artículo 1º de la Resolución No. 045 de 2022, la cual negó la solicitud de suspensión de la ejecutoriedad de la sanción, impuesta mediante el artículo 6° de la Resolución No. 027 de 2022 del 18 de mayo de 2022, consistentes en dos (2) fechas de suspensión de la plaza y multa de nueve millones de pesos ($9.000.000)por las conductas impropias de sus espectadores, de conformidad con los numerales 1, 4, 5, 6, del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (en adelante el “CDU”); al no lograrse acreditar los presupuestos subjetivos exigidos en la norma para la prosperidad de la petición.



2. Tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 10 de las consideraciones del Comité para efectos de contabilización de la sanción correspondiente.





Ante las dudas de carácter jurídico que dejó la Resolución No. 048 de 2022, el presidente del América, Mauricio Romero, aclaró el tema para el programa ‘Los Dueños del Balón en Cali’, diciendo que:



“La resolución que sale de la Dimayor es básicamente, para poderlo entender todo mundo, lo que dice es que: yo le rechazo a usted la solicitud que está haciendo de suspensión la segunda fecha de sanción, pero le aclaro que estoy de acuerdo con usted, que usted ya cumplió la dos fechas de sanción, porque el partido que usted jugó ante Cortuluá en la ciudad de Tuluá, lo hizo en otra plaza por motivos ajenos a su voluntad y un tema reconocido que es la Copa América”.



“Eso significa que nosotros en las próximas horas saldremos a poner en venta ya la boletería del próximo partido que tenemos de local, que es ante el Junior de Barranquilla, donde esperamos contar con el apoyo de nuestra gente”.



“Aprovechar para hacer la invitación para que la gente que asista al estadio entienda el daño que hace cuando tenemos este tipo de comportamientos y que el Comité Disciplinario ha sido claro, que cada vez que se presente, el equipo será sancionado y necesitamos la ayuda para denunciar todo este tipo de actos”.



De esta forma, el partido del domingo 21 de agosto en el Pascual Guerrero entre América de Cali y Junior de Barranquilla, contará con la asistencia del público en el escenario Sanfernandino.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cal

