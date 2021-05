América sin más opciones: vencer a Millonarios para seguir con vida

Con técnico encargado y muy comprometido después de haber perdido 1-2 en el Pascual Guerrero, América de Cali le devuelve este sábado (6:00 p.m.) la visita a Millonarios en Ibagué, obligado a revertir ese marcador adverso si sueña con avanzar a la semifinal de la Liga BetPlay I-2021.



Jersson González llega por tercera vez al banquillo escarlata en estado de emergencia, la segunda ante el cuadro albiazul, confiado en que ‘escoba nueva barre bien’, aunque tendrá bajas importantes como Marlon Torres, Kevin Andrade, Luis Alejandro Paz, Yesus Cabrera y Adrián Ramos, debido a factores como lesiones y sanciones.



González tomará transitoriamente el puesto de Juan Cruz Real –mientras se confirma la llegada de Juan Carlos Osorio– y con la asistencia de Alfonso González tendrá que realizar el mejor planteamiento para superar a un Millonarios que saldrá con todo a asegurar su cupo, sabiendo que con un triunfo deja fuera de competencia a su verdugo de los últimos años en instancias definitivas y al mismo tiempo avanza en su objetivo de ser campeón.



Las novedades en el elenco rojo serán el extremo Jeison Lucumí y el volante Pedro Bravo, quien reemplazó en la lista inicial al también Sub 20 John Ortiz, quien no pudo viajar al no contar con las pruebas PCR.



En cuanto a la formación titular, Pablo Ortiz volverá a estar con Jerson Malagón en la pareja de centrales, como lo hicieron en el juego de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, los laterales serían Cristian Arrieta y Héctor Quiñones, aunque no se descarta que Daniel Quiñones vaya por la izquierda; en tanto que el chileno Rodrigo Ureña acompañará a Rafael Carrascal en contención. Más adelante, se espera que Luis Sánchez, Duván Vergara, Jeison Lucumí y Santiago Moreno estén claros para convertir las oportunidades de gol que se produzcan en el área del elenco capitalino.



Lo primero que debe pasar para creer en remontarle a Millonarios es que los jugadores levanten su nivel futbolístico y a partir de allí se eleve el rendimiento colectivo, ya que en el primer encuentro de cuartos de final fue el elenco dirigido por Alberto Gamero el que marcó la pauta y con dos goleadores como Fernando Uribe y Cristian ‘Chicho’ Arango desequilibró a su favor.



Jersson González sabe que su grupo debe tener mucho cuidado con la marca en el mediocampo y evitar que el balón les llegue con facilidad a hombres certeros como Fernando Uribe y Cristian Arango. El juego aéreo y los balones de media distancia son también aspectos que los rojos tratarán de bloquear en su rival.



América no es precisamente un equipo de mucha generación en la mitad, pero su ataque lo recuesta por las bandas. No obstante, la falta de eficacia ha sido una de sus principales falencias, ya que tiene un promedio de menos de un gol por partido, situación agravada con la ausencia de Adrián Ramos.



Datos en el previo



América de Cali ha ganado tres de los últimos cinco partidos frente a Millonarios FC en Liga (2 derrotas), previo a esta racha estuvo once partidos sin victorias (4 derrotas, 7 empates).



El cuadro escarlata cayó por tercera vez consecutiva como local ante Millonarios en la fase definitoria de la Liga. En 2017 perdió en semifinales (1-2) y en 2019 en los cuadrangulares (1-2), no clasificando a la final en esas dos oportunidades.



Joel Graterol realizó cinco intervenciones determinantes en el partido contra Millonarios sumando su tercer partido consecutivo en el Apertura 2021-I con cinco atajadas o más. Además, promedia 3.1 atajadas por partido en el torneo y es el arquero que más ha sacado el cero en el campeonato (9), junto a Leandro Castellanos (Santa Fe).







Estadio: Manuel Murillo Toro, de Ibagué

Hora: 6:00 p.m.

Transmite: WIN Sports +

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)

Asistentes: John León (Caldas) y Mario Tarache (Casanare).



Probable formación:



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Jerson Malagón, Pablo Ortiz, Daniel Quiñones (Héctor Quiñones); Rodrigo Ureña, Rafael Carrascal, Luis Sánchez, Jeison Lucumí, Duván Vergara, Santiago Moreno.



D.T. (e): Jersson González.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces