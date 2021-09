América de Cali quiere alejar sus dudas frente al Quindío

Después de empatar en el último minuto frente a Santa Fe en Bogotá, América de Cali vuelve a tener una dura prueba este sábado (4:00 p.m.) frente a uno de los equipos de mejor presente en la Liga Betplay II-2021, noveno a solo 1 punto del octavo.



Los rojos siguen en deuda en el Pascual Guerrero y tendrán la misión de ganar para continuar entre los ocho, ya que atrás vienen varios equipos con la intención de meterse en el listado.



Difícil que Juan Carlos Osorio cambie de pensamiento respecto a la rotación, pero es necesario que encuentre un patrón de juego con el que su equipo ponga condiciones, como lo profesa él con su idea constante de buscar el arco rival.



Séptimos con 11 puntos, los escarlatas no pueden resbalar, porque de lo contrario podrían quedar parcialmente por fuera.



Pese a las rotaciones propias de la filosofía de Juan Carlos Osorio, es claro que hay jugadores que deben ser titulares por su buen presente, caso Deinner Quiñones,



En medio de la incertidumbre en el previo de cada juego el único fijo es el guardameta Diego Novoa, reemplazando a Joel Graterol por su presencia en la Selección Venezuela en las fechas de Clasificatorias al Mundial de Catar 2022. También Kevin Andrade, que goza de toda la confianza del entrenador risaraldense.



Óscar Héctor Quintabani ha conformado un buen grupo mezclado entre juveniles y experimentados que tiene un proceso desde el torneo de ascenso y ha puesto en dificultades a los conjuntos que ha enfrentado. Nadie puede desconocer la condición de estratega del colombiño-argentino, quien sabe sacarle provecho a sus elementos.



En el arco cuenta con el veterano Luis Estacio, quien le da seguridad a su defensor. Fabián Mina, Mauricio Cortés y Miguel Carabalí aparecen como tres de los jugadores con mejor rendimiento, mientras que Jairo Roy Castillo es un buen rematador de partidos.



Si vence a los cafeteros, América podría dar un buen salto en la parte alta, pero si no saca los tres puntos, tendrá que esperar que no salgan victoriosos Jaguares, Junior, Pereira y Cali cuando termine la octava jornada del certamen.





Datos en el previo:

América de Cali volverá a enfrentarse a Deportes Quindío en Primera División después de casi diez años: El último duelo entre ambos fue en octubre de 2011 y favoreció a los 'Diablos' rojos por 1-0.



Antes de su último encuentro en Primera División, Quindío estuvo invicto ante América en cinco partidos con cuatro victorias y un empate, entre mayo de 2009 y febrero de 2011.



América buscará cortar su racha de tres partidos sin triunfos en Liga (2 empates, 1 derrota). Además,

no pudo anotar en dos de los tres partidos de este intervalo.



El cuadro quindiano intentará su primera victoria como visitante desde que volvió a la máxima categoría.



Quindío y América son los dos equipos que más rematan en la actual Liga.



Estadio: Pascual Guerrero

Hora: (3:00 p.m.)

Árbitro: Jorge Tabares (Antioquia)

Asistentes : Alexander Guzmán (Norte) y Kevin Agámez (Bolívar).



Probable formación:

América de Cali: Diego Novoa; Cristian Arrieta, Jhon Palacios, Jorge Segura, Pablo Ortiz; Kevin Andrade, Luis Alejandro, Rodrigo Ureña, Deinner Quiñones, Jeison Lucumí; Adrián Ramos.



D. T.: Juan Carlos Osorio



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces