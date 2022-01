América vs. Envigado: así arranca el proceso Juan Carlos Osorio 2.0

América de Cali solo podrá inscribir jugadores hasta finales de marzo para conformar la plantilla de la temporada completa, pero hasta el momento no ha sido un asunto sencillo para los directivos. Este jueves (8:05 p.m.), el equipo escarlata debutará en la Liga BetPlay II-2021 ante Envigado en el Pascual Guerrero, y el técnico Juan Carlos Osorio tendrá que ingeniárselas para suplir algunas bajas.



Del equipo que terminó el 2021 se fueron Héctor Quiñones, Rodrigo Ureña, Joao Rodríguez y Jeison Lucumí, mientras que solo han llegado Didier Pino, Juan Camilo Portilla y John Edison García, defensa central John Edison García que no podrá hacer parte del debut, ya que debe una fecha de sanción recibida cuando estaba al servicio de La Equidad.



Los rojos compraron el 50% de los derechos de Pino, quien firmó contrato por 3 años y llega a ganarse un puesto en la contención de mitad de cancha.



Una buena noticia es la recuperación del creativo antioqueño Daniel Hernández, jugador que lamentablemente no ha tenido suerte en su parte física y se ha visto afectado por las lesiones cuando le daba otra cara al equipo. Fue titular en el partido amistoso que empataron 2-2 el pasado fin de semana ante Orsomarso.



Entre los futbolistas que están pendientes de confirmación se encuentran el delantero argentino Alejandro Quintana, ex Bucaramanga; Esnayder Mena, extremo derecho que jugó recientemente en Deportivo Pasto, lo mismo que Daniel Mosquera, delantero, también llegaría al cuadro rojo, procedente de la Universidad de Mérida, en Venezuela.



Otra posición en la que Tulio Gómez afirmó que vendrá un extranjero es la de volante de segunda línea, aunque todavía no se entrega el nombre.



Por su parte, el volante Mauricio Gómez sigue sin confirmar su continuidad y se comenta que podría ir al Bucaramanga.



Aún queda tiempo para la recuperación plena de Luis Sánchez y David Lemos, dos extremos que sufrieron lesiones delicadas y quedaron por fuera de competencia el año pasado.



En cuanto a los entrenamientos realizados desde el 3 de enero, en el pórtico ha venido trabajando Joel Graterol tras la ausencia de Diego Novoa por su convocatoria al microciclo de la Selección Colombia. Así las cosas, por ahora es una incógnita la formación titular que tendrán los ‘diablos’ en su primera presentación frente a los ‘naranjas’, pero se estima que hombres como Cristian Arrieta, Marlon Torres, Luis Alejandro Paz, Carlos Sierra, Deinner Quiñones y Adrián Ramos van a hacer parte del onceno inicialista.



Los últimos partidos ante Envigado han sido complicados por la dinámica, juventud y velocidad del elenco que orienta el vallecaucano José Alberto Suárez, quien pese a la inminente salida de Yaser Asprilla mantiene canteranos de muy buena condición y sumó a otros con experiencia como José Barragán, Wilder Guisao, Henry Mosquera y Déiler Córdoba.



Alineación probable

América de Cali: Joel Graterol (Diego Novoa); Cristian Arrieta, Jorge Segura (Kevin Andrade), Marlon Torres, Elvis Mosquera; Luis Alejandro Paz, Carlos Sierra, Déinner Quiñones, Daniel Hernández (Emerson Batalla); Gustavo Torres, Adrián Ramos.

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Fecha: jueves 20 de enero.



Hora: 8:05 p.m.



Estadio: Pascual Guerrero.



TV: Win Sports +.



Árbitro: Liz Mair Suárez (Bolívar).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces