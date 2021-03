‘Adriancho’ regresó para ganar el clásico: América venció 0-2 a Cali

Con goles de Adrián Ramos y una destacada actuación colectiva, América de Cali derrotó 0-2 al Deportivo Cali este jueves en Palmaseca en el clásico 292, correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2021, y momentáneamente se metió, por primera vez, entre los primeros ocho del certamen.



El campeón colombiano mantuvo su evidente recuperación en el campeonato al obtener su tercer triunfo consecutivo, pero deberá aguardar el desarrollo de la jornada para saber si permanece en el selecto grupo, concretamente que no sumen y Junior y Medellín.

Cali perdió el invicto y su liderato de 23 unidades también está en riesgo, a espera de los resultados este fin de semana de Santa Fe (22), Tolima o Jaguares (20).



La contienda se inició con un fuerte aguacero en ese sector de Palmira, lo que hizo que la cancha estuviera lisa, aunque los equipos no intentaron sacar provecho del remate de larga distancia. Aunque ya tenía a todos sus jugadores habilitados, el técnico Alfredo Arias causó sorpresa con una formación en la que estaban los juveniles Yeison Tolosa y Daniel Luna, mientras que dejó por fuera a Juan Camilo Angulo, Andrés Colorado, Ángelo Rodríguez, y no convocó a Jhon Vásquez, su hombre más desequilibrante.



En América no estuvo Héctor Quiñones, pero Juan Cruz Real envió a Pablo Ortiz por la izquierda y le dio cabida a Kevin Andrade al lado de Marlon Torres, y de los hombres que estaban habilitados apenas incluyó a Cristian Arrieta y Adrián Ramos, dejando a Duván Vergara como alternativa.



Con esas cartas, sin ninguna duda fue más efectivo el planteamiento del entrenador argentino, que en las últimas presentaciones ha mostrado un interesante juego colectivo en el que Yesus Cabrera es el cerebro, actuando como ’10’ natural, sin muchas obligaciones de marca.



Corría el minuto 10 y Yesus levantó un tiro de esquina por la derecha al área, Marlon Torres cabeceó, el balón dio en el brazo de Jhojan Valencia y el árbitro John Hinestroza dio el penalti que cobró Adrián Ramos para el 0-1. De Amores se tiró al palo izquierdo, pero la pelota iba bien ubicada.



Ramos volvió a aparecer en un cabezazo sobre el área chica a centro de Cristian Arrieta, pero el balón se fue desviado al palo derecho a los 17.



Los primeros 20 minutos favorecieron al campeón colombiano, que nominalmente se veía más consistente, ordenado y tranquilo en su forma de manejar la pelota en todas las líneas. Para ello apeló a la presión que utiliza habitualmente como visitante y la fórmula le dio réditos porque controló las pocas intenciones del elenco verdiblanco, en el que Marco Pérez fue un convidado de piedra en la etapa inicial.



Cali, por su parte, tuvo posesión después del gol rojo, pero no fue profundo y produjo solo tres llegadas al pórtico rival. En el minuto 21, un centro de Velasco por izquierda que Andrade y Ortiz cabecearon de forma consecutiva y peligrosa, y un remate desviado de Tolosa a los 24.



Cali volvió a acercarse a los 30 con remate de Luna que dio en el pecho de Arrieta. Arias también fue a un cabezazo y mandó el balón por encima, a los 33.



A los 39 minutos, en el Cali ingresó Andrés Colorado por Carlos Robles que tenía amarilla desde los 7, y al técnico Arias no le gusta correr riesgos.



Para el complemento, Alfredo Arias sacó al juvenil Daniel Luna y entró Ángelo Rodríguez para acompañar a Marco Pérez.



La superioridad y eficacia del cuadro rojo se patentó en el minuto 10: Saque de Graterol, cabeceó Colorado, el rebote lo tomó Arrieta, este le tocó a Santiago Moreno, a Yesus y el cartagenero sacó un pase milimétrico al área para Adrián Ramos, quien a la salida del arquero Guillermo De Amores tocó el balón por encima de su humanidad para el 0-2. Golazo desde la misma concepción de la jugada.



Pérez ganó arriba en un cabezazo, pero Graterol se quedó con la pelota, a los 13.



Juan Camilo Angulo reapareció a los 19 minutos por Harold Gómez para darle mayor amplitud y salida por la derecha al local.



Cruz Real respondió a los 21 con Vergara por Jeison Lucumí y Díber Cambindo por Adrián Ramos. En un contragolpe generado en la mitad por Cambindo y Yesus, Vergara por poco convierte el tercero, a los 23, pero el balón pegó en la base del vertical derecho.



Yesus recibió una gran habilitación de Vergara y después de enganchar a Menosse en el área desperdició una clarísima opción, a los 29. Y lo mismo hizo Marco Pérez en la jugada siguiente. Ángelo le ganó el salto a Andrade e increíblemente cabeceó desviado a los 32.



A los 33 minutos, Cruz Real refrescó su plantel: Rodrigo Ureña por Carrascal y Luis Sánchez por Yesus Cabrera.



Un tiro libre de Jorge Arias a los 39 fue la penúltima aproximación verdiblanca, pero el esférico rebotó en la barrera. Rodríguez levantó mucho el guayo y reventó la boca a Marlon Torres, por lo que el compromiso se suspendió a los 41. Angulo y Andrade tampoco pudieron en tiempo de adición.



La campaña de los diablos como visitante es buena, de 15 puntos disputados ha sumado 8 y eso les genera confianza para lo que deben hacer en los tres juegos que les quedan en esa condición.



En la fecha 13, los verdiblancos recibirán al Tolima el domingo 21 de marzo (5:40 p.m.), mientras que América visitará al Once Caldas el sábado 20 (8:00 p.m.).