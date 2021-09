América de Cali tiene ahora la consigna de concentrarse en la Liga

América se quedó por fuera en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2021 al perder 1-0 en Palmaseca frente al Deportivo Cali y abortó la posibilidad de buscar la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año por esta vía.



Fue el segundo certamen del cual quedó eliminado el equipo bajo la dirección técnica de Juan Carlos Osorio, tras despedirse de la Copa Suramericana en los octavos de final a manos del Atlético Paranaense, de Brasil.

Después de la derrota en el clásico vallecaucano, el capitán Adrián Ramos declaró que merecieron mejor suerte: “El equipo siempre estuvo dominando el partido, buscando las opciones, infortunadamente no pudimos meter el gol que al menos nos diera el empate, ellos por ahí se encontraron un penal, de esos que suelen pasar en el fútbol y allí pudieron hacer la diferencia De resto, nosotros siempre insistimos en nuestro juego, claramente, era una herradura, pero es fútbol, toca aceptar la derrota y tenemos que seguir”.



Acerca del balance de lo que ha sido hasta ahora la participación en Copa y Liga, señaló: “Son dos torneos diferentes, el miércoles queríamos ganar, infortunadamente no pasamos, tenemos que seguir trabajando. En Liga obtuvimos una victoria que nos acerca a lo que nosotros queremos y ahora hay que pensar en eso”.



En cuanto a la dificultad para pisar el último tercio ante los verdiblancos dijo que “Nosotros cada vez tenemos nuestra idea clara, intentamos, infortunadamente no pudimos marcar las opciones que creamos, tuvimos situaciones y ellos se encontraron un penal, tuvieron la fortuna de meterlo y eso fue todo lo que hicieron”.



Ramos añadió que “el equipo generó ocasiones y nosotros no estuvimos finos para meterla, hay que aceptar lo que pasó y seguir trabajando por lo que viene en la Liga”.



En cuanto a novedades médicas, el volante Gustavo Carvajal será intervenido quirúrgicamente el martes de la semana próxima tras sufrir una delicada lesión de ligamento cruzado y meniscos. El jugador tuvo varios partidos como titular.



Mientras tanto, el lateral izquierdo y el extremo Joao Rodríguez permanecerán al menos dos semanas más en el Departamento Médico antes de retomar sus entrenamientos.



Los escarlatas son séptimos en la Liga con 14 puntos, 1 más que el noveno, Deportes Quindío, y 3 por encima de Junior, Medellín y Jaguares, el rival de este sábado.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces