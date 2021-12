¡América se fue a vacaciones! Se esperan decisiones pensando en 2022

América de Cali se despidió con derrota 2-1 frente a Millonarios en Bogotá y tras quedar eliminado en el cuadrangular B de la Liga Betplay II-2021 se fue a vacaciones este viernes.



El club emitió un comunicado en el que anuncia que el plantel profesional regresará a exámenes médicos el 3 de enero y al día siguiente debe comenzar los entrenamientos en la sede Gabriel Ochoa Uribe, en Cascajal.

La incógnita sigue siendo la continuidad Juan Carlos Osorio, aunque el técnico tiene contrato por 2 años, sumado a que sigue trabajando a la par con los directivos en la construcción del centro de alto rendimiento. Considera que este semestre fue de aprendizaje y que el proyecto va por buen camino.



No obstante, la relación con los hinchas se ha venido deteriorando con las declaraciones que dio el timonel luego de la derrota frente al Tolima y en el previo del encuentro ante Millonarios pidieron su salida del club.



“Creemos que si analizamos, como lo dije previo al juego, el proyecto América 2021, considerando que salieron los hombres del ataque más influyentes, que el club decidió invertirle a la infraestructura y me parece que eso fue un avance. Haber hecho los puntos suficientes para entrar a los ocho, un segundo objetivo cumplido. Al final, estamos en Copa Suramericana”, señaló Osorio.



Aunque no pudo avanzar a la final, obtuvo la clasificación a la Copa Suramericana, por lo que afirmó que “es un semestre de aprendizaje, de conocer bien al grupo, tuvimos la oportunidad de darle minutos a algunos de nuestros jóvenes, creo que en ese aspecto vamos por buen camino y ahora obviamente debe haber un análisis con los dueños y tomar una decisión sobre lo que va a ser el proyecto América”, agregó.



Según sus respuestas, todo indica que permanecerá en la institución: “Me ilusiono mucho con este proyecto deportivo. América como club tiene historia, cada vez tenemos mejores instalaciones para poder planear y tener jornadas laborales de seis horas con todos los jugadores y de esa manera mejorarlos en el micro, en lo de cada uno y ojalá en lo macro. Me parece que es una decisión de nuestros jefes, de nuestro presidente. Obviamente nos vamos a reunir y debatir el tema”.



Al mismo tiempo, dejó un mensaje de esperanza: “En este momento lo más importante es decirle a la hinchada que el proyecto deportivo va por buen camino, que como era de esperarse era un semestre de aprendizaje, conocer una nómina de jugadores nuevos y a través de la competencia darnos cuenta quien puede estar y continuar defendiendo los colores de esta institución”.



En cuanto a jugadores, todavía no se entrega la lista de quienes se irán, aunque varios de ellos terminaron fuera de las convocatorias y otros tuvieron rendimientos muy bajos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces