América presentará nuevo DT en cuestión de horas: 'De escuela europea'

América ya tiene definido a su nuevo cuerpo técnico y este jueves será presentado. El técnico Tulio Gómez aclaró que eligieron un técnico moderno y de escuela europea, un perfil al que se adaptó, según asegura la prensa local, Lucas González.

En charla con Marino Millán, el directivo de los 'Diablos Rojos' mencionó que "Mañana (jueves) será la presentación del nuevo cuerpo técnico y no voy a dar el nombre aunque todos lo presumen".



Tulio Gómez mencionó en América buscaron "un técnico moderno, que tenga escuela europea, que juegue con verticalidad, que salga a proponer y no a esconderse, que juegue con presión alta y que promueva las divisiones menores. No vamos a obligarlo a ser campeón y si no lo vamos a echar, para nada".



La prensa en Cali asegura que el elegido es Lucas González, quien estará acompañado por Alexis Henriquez, Thiago Pinha y Carlos Tabares. Lucas, formado en el FC Barcelona y quien trabajó las canteras en Atlético Nacional, viene de firmar un impresionante semestre con Águilas Doradas.



"No estamos manejando porcentaje porque no queremos ser psicorrígidos. El técnico tiene que estar alineado con el objetivo del equipo, queremos es ser protagonistas. Un equipo grande tiene que ir a torneo continental", agregó Gómez.



El directivo también fue enfántico en que están buscando por lo menos cuatro fichajes: "Necesitamos un arquero, un defensa central, un volante y si me apuran otro delantero". Extraoficialmente se dice que Jorge Soto, quien viene de actuar con Jaguares, es el arquero elegido por la directiva escarlata.