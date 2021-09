América de Cali cayó con Jaguares y aumentó su crisis de resultados

América de Cali sigue sin levantar cabeza y cayó 2-3 este sábado frente a Jaguares de Córdoba en compromiso de la décima fecha de la Liga Betplay II-2021 realizado en el Estadio Pascual Guerrero.



De esa forma aumentó la crisis de resultados para los dirigidos por Juan Carlos Osorio, que este fin de semana podríaN salir nuevamente del grupo de los ocho al quedarse con 14 puntos.

Quedaron evidenciados los enormes problemas que tiene la defensa escarlata para salir con balón dominado y en ese rubro el rival pudo haber anotado más goles en el complemento.



La salida de Deinner Quiñones en el promedio de la primera parte perjudicó bastante la función creativa del cuadro escarlata, que en el segundo tiempo sufrió ante el ataque de los cordobeses. Tanto que la gran figura fue el arquero Joel Graterol con sus soberbias atajadas antes de los goles celestes.



Esta vez Juan Carlos Osorio regresó a los tres centrales: Jhon Palacios, Kevin Andrade y Pablo Ortiz, dejando a Cristian Arrieta y Elvis Mosquera como carrileros.



Jaguares tuvo tres hombres rápidos en mitad de cancha como Maicol Bal, Wílder Guisao y Pablo Rojas, con Andrés Rentería en punta, aunque no fue el equipo peligroso de otras presentaciones en esta plaza.



La primera emoción se dio a los 5 minutos cuando Luis Paz habilitó a Mauricio Gómez por el centro, este trató de superar a Pablo Mina quien lo desvió, Arrieta la empujó al fondo de la red, pero había fuera de lugar.



A los 14, Jaguares se equivocó en la salida por la izquierda, Larry Angulo recuperó y la sirvió a Deinner Quiñones quien la tocó sutilmente a ras de gramilla y ceñido sobre el palo derecho para vencer a Mina en el 1-0.



No fue fácil la generación para el local, pese a que con frecuencia pasó la mitad de la cancha. La mala entrega en el fondo le rodujo algunos inconvenientes.



Deinner Quiñones salió por una gastroenteritis y lo reemplazó Rodrigo Ureña a los 31.



Graterol jugó con Kevin Andrade atrás, el balón lo ganó Pablo Rojas que metió el centro y Graterol dejó rebote, pero el remate de Guisao pegó en el horizontal, a los 33.



Sobre los 37 fueron amonestados Cristian Arrieta y Andrés Rentería.



Iban 42 minutos cuando el debutante Héctor Urrego cayó en el área roja y pidieron falta, pero el árbitro Bismarks Santiago hizo caso omiso.



En una gran jugada colectiva en la que Adrián Ramos superó a su marcador por izquierda y dejó a Ureña con panorama entrando al área grande, el volante chileno disparó desviado, a los 46.



Sin cambios en la reanudación, apenas en el primer minuto América desperdició la opción del segundo gol con un remate de 'Adriancho' que superó a Ortiz y a Palacios, quienes fueron al ataque.



Jaguares estuvo cerca del empate a los 55 en un cobro de pelota quieta, Rentería remató y Graterol salvó antes de la llegada de Héctor Urrego.



Acto seguido, Israel Alba metió el esférico para el disparo en primera instancia de Rentería y otra vez Graterol evitó la caída de su valla.



A los 20, Osorio hizo tres variantes: Carlos Sierra, Gustavo Torres y Jorge Segura por Larry Angulo, Adrián Ramos y Pablo Ortiz.



Ya, esa altura era 'San Joel' la figura del juego salvando de nuevo a los 23. Sin embargo, Pablo Rojas cobró una falta por izquierda, el balón pegó en la pierna derecha de Sierra y se clavó al palo derecho para el 1-1 a los 25.



Y casi enseguida Rentería tuvo el segundo, solo que el balón se perdió por centímetros cerca del vertical izquierdo.



Pero tanto va el cántaro al agua que al final se rompe: A los 27, Yulián Anchico levantó un centro por la derecha, cabeceó Urrego y venció a Graterol para el 1-2 justiciero por lo que había hecho el visitante.



Elvis Mosquera pudo igualar el encuentro a los 30, aunque le sacaron el balón de la raya.



Increíblemente Jorge Segura le regaló un balón en la salida a Guisao a los 31 y tuvo que cometerle falta fuera del área, recibió la segunda amarilla y luego la roja. En ese cobro de Pablo Rojas la pelota chocó contra el travesaño y otra vez tembló el palo.



En Jaguares entró Mauricio Castaño por Guisao a los 33.



No obstante, tras una buena acción colectiva, Jeison Lucumí tocó con Carlos Sierra quien cambió de perfil y con derechazo rasante encontró el empate a los 37.



César Torres incluyó a José Marrufo por Nelino Tapia a los 41 en busca de mantener la igualdad. Luego lo hicieron Lloreda y Sosa para buscar otro error en la zaga local, que fue presa de los nervios hasta el último minuto.



Precisamente en un cobro de Alba a Eduardo Sosa este remató arriba y convirtió el 2-3 definitivo, merecido para el elenco cordobés. Hacía 4 años no lo lograba en este escenario.



Preocupa en la afición escarlata que su equipo sigue sin encontrar la fórmula. Osorio tiene la palabra.



En la undécima jornada de la Liga, América visitará el sábado 25 de septiembre (8:10 p.m.) al Bucaramanga y Jaguares recibirá el domingo 26 (4:00 p. m.) a Millonarios.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces