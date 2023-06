Lucas González, con la mira en el título y las inferiores en América

América de Cali fue noticia este jueves, con el nombramiento de Lucas González, como nuevo entrenador del cuadro escarlata para este segundo semestre. Presentación oficial y ahora, el cuerpo técnico arrancará labores este viernes, para conocer al grupo y lo que quiere plasmar en la cancha.





Fiel a su estilo, como se le ha conocido durante todo el primer semestre, respondió a cada una de las preguntas realizadas por los medios de comunicación, se refirió a la importancia de estar alienado con lo que desean ellos y la institución “Nos identificamos como cuerpo técnico, con lo que el club quiere buscar. Queremos aportar lo que podamos desde nuestra posición, buscar esos objetivos y disfrutar de la excelente plantilla, disfrutar de esta enorme hinchada. Que esta comunidad pueda disfrutar del equipo”.



Estas fueron sus declaraciones, ante la prensa en el Pascual Guerrero.



Sentimiento al llegar al América y análisis del plantel escarlata: orgulloso, contento de poder cumplir un sueño. Soy entrenador desde 2016 y desde el semestre pasado en fútbol profesional, las cosas en el fútbol pasan rápido. Ahora dimensionamos la magnitud de este reto y lo asumimos con humildad y deseos de hacer que esta hinchada se sienta orgullosa del equipo.



Hemos estudiado la plantilla. América tiene muy buenos jugadores, intentaremos evaluarla, conocer a los chicos y a partir de allí, mirar los refuerzos. Una cosa es el análisis superficial, cuando no conoces al jugador y otra cosa es cuando lo conoces y lo sientes en el entrenamiento.



Trabajo con las divisiones menores: me encanta trabajar con fútbol formativo. La mayor parte de mi carrera la hice en eso, no solo en Colombia, sino en España y Australia. Es una de las cosas que más me enamora de la institución, apostar para que los jóvenes se consoliden en el primer equipo. En un club como América, salir campeón es uno de los objetivos, queremos llegar a la Copa Libertadores y buscaremos esos dos objetivos.



Uno de esos objetivos importantes es que los jóvenes se consoliden, me encanta trabajar con ellos, tenerlos cerca. Cuando le das información que considera que es valiosa, va a muerte, apoyando ese proceso. Tendré que entender como es la dinámica, habrá chicos que entrenarán con nosotros en el profesional y nos veremos en los partidos de la Sub 17 y Sub 20. Queremos alinear esta metodología e idea de juego, para que el salto de categorías hasta la profesional, sea un proceso más natural, porque en ese paso se quedan muchos jugadores.



Objetivos en el club y el cuerpo técnico: cuando llegas a América, son diferentes objetivos y el primer es salir campeón. Intentaremos que el club refleje que quiere ser campeón, porque muchos hablan de quererlo, pero tienen una propuesta de local y es distinta de visitante. Buscaremos ir a ganar a donde vayamos. A Thiago lo conozco desde 2015, Carlos en el 2021 cuando llegué a Nacional. Vi la opción de sumar a alguien que aportara esa experiencia en ganar, hay algo diferente que le pasa al cerebro al ganar y Alexis es de los que más ha ganado e hicimos empatía desde el punto de vista del juego, nos aporta muchísimo.