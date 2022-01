A la espera de confirmar más refuerzos, América alista debut en Liga

América de Cali está a tres días de su primera presentación en la Liga BetPlay I-2022 frente a Envigado en el Estadio Pascual Guerrero, y hasta el momento solo tiene dos incorporaciones confirmadas.



La promesa del presidente ejecutivo, Mauricio Romero, es que esta semana anunciarán al menos dos fichajes más, pero se vino encima el debut frente al conjunto naranja y el técnico Juan Carlos Osorio debe encarar el compromiso con los jugadores que trabajan en Cascajal.



Este fin de semana el equipo realizó un partido de preparación ante Orsomarso Palmira, que participa en el torneo de Primera B, y la formación tuvo varios juveniles: Joel Graterol; Eber Moreno, John Édison García, Pablo Ortiz, Jean Pierre Moreno; Juan Sinisterra, Juan Camilo Portilla, Daniel Hernández, Mauricio Gómez; Sergio Mosquera y Marino Hinestroza.



La contienda terminó 2-2, con goles escarlatas de Mateo Ortiz y Eber Moreno, este último jugador que regresó del Cortuluá.



Lo que sí ha tenido buen éxito es la venta de la nueva indumentaria del equipo, que en un solo día agotó las existencias en varios almacenes deportivos de la ciudad. Se trata de las camisetas rojas y las albiazules de la marca Umbro que tienen franjas verticales.



Este martes, Juan Carlos Osorio en el programa atendió una llamada del programa ‘Deportes sin Tapujos’ y dio algunas respuestas en la antesala del partido del jueves.



¿Recuperado plenamente del covid-19? “Sí, digamos que afortunadamente el momento en que salí positivo coincidió con el sábado 8, que era nuestra sesión número 6, siguiendo con los protocolos me tomé 7 días y regresé en la sesión 11, desde ese día he estado con el grupo y me siento bien, con la pasión de siempre”.



¿Qué le falta en el plantel que quiere? “Similar al torneo anterior, en el que previo al primer juego tuvimos 15 sesiones, vamos a tener las mismas 15 para iniciar, nos ilusiona mucho pensar que hemos un buen inicio de temporada, los muchachos han llegado en si gran mayoría en una condición más que aceptable y desde la sesión 1, que fue en enero 3 venimos trabajando en nuestra idea de juego y en nuestros principios. Desde los muchachos nuevos hay un entendimiento lo suficientemente sano y positivo para pensar que vamos a tener un muy buen inicio de temporada”.



¿Qué objetivos cree que puede alcanzar? “Los muchachos nuevos que han llegado, Juan Camilo Portilla es un jugador joven con asociación, puede ser interior o volante central, compite bien, un buen profesional. Por el otro John García, un jugador experimentado, con buena técnica, muy proactivo para comunicarse, que puede ser un líder de la defensa par o impar que elijamos. Se han involucrado, se han asociado bien y creemos que llegan para fortalecer la nómina que tenemos. Ya miraremos si con el tiempo y con las oportunidades que tengan se conviertan en refuerzo para la nómina. Por ese lado ilusionados con que puedan contribuir y tengamos un equipo competitivo. Estamos para ojalá presentar el mejor equipo en cada partido”.



¿Por qué en esta ocasión no tiene nada que ver con las contrataciones? “Siempre ha existido un presupuesto muy conservador, eso es muy diferente a decir que tuvimos carta blanca para traer a cualquiera, porque eso no es correcto. Como conclusión, elegimos dentro del presupuesto que nos dieron, prefiero quedarme con dos grandes aciertos. Uno, Deinner Quiñones, que fue fundamental en la campaña e incluso estuvimos a un partido de ir a la final, que para mí fue el que perdimos con Alianza en Barrancabermeja. También quiero destacar la gran labor de Larry Angulo, un jugador con unas características extraordinarias, pero con una desgraciadamente vulnerabilidad en su morfología y que lo mantiene con la probabilidad de lesionarse, a él hubo que diseñarle un programa individualizado de trabajo en el que se consideran la fuerza y todas las características fundamentales de un buen atleta, y que no puede entrenarse como lo hace otro atleta sin esa vulnerabilidad”.



¿En qué posición llegarán los dos extranjeros que busca el club? “Para no obstaculizar, para no entorpecer las gestiones que está haciendo el club, prefiero esperar. Pero aclaro que no saco el paraguas, no saco excusas ni disculpas de nada, quiero continuar en este proyecto porque es nuestro gran objetivo y si aceptamos continuar es entendiendo y ajustándome a todas las decisiones del comité deportivo”.



¿Qué sabe de la posibilidad de Dayro Moreno? “Reitero que no soy parte del comité deportivo que elige los jugadores a traer, si han hablado o no con el jugador y con el representante, eso se me escapa de mis manos porque no soy el que elijo y es irrelevante que dé un concepto. Lo único que espero es que los jugadores que lleguen ojalá sean colombianos y los extranjeros que lo hagan nos aporten características diferentes”.



¿La rotación rompió la relación con las hinchas? “No creo que el factor fundamental del distanciamiento con la hinchada con nosotros fue ese. Hay otros factores como el tema claro y concreto del dinero, por qué no se invierte en jugadores clase A, cuál era mi indemnización… Lo de la rotación no estoy de acuerdo y el perfecto ejemplo de la rotación es que Diego Novoa haya sido llamado al microciclo de la Selección”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces