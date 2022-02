La defensa, uno de los tantos dolores de cabeza de Osorio en América

América de Cali recibirá este jueves en el Pascual Guerrero a La Equidad, por la fecha 7 de la Liga Betplay I-2022, y será una buena oportunidad para volver a probar con la dupla de centrales que jugó frente a Pereira (1-1): Marlon Torres y Jorge Segura, teniendo en cuenta que Jhon García, quien venía como titular, salió expulsado frente a Águilas, este fin de semana.

Y es que este ha sido uno de los dolores de cabeza más grandes que ha tenido Juan Carlos Osorio en América. Primero, la lesión de Jorge Segura; luego se dieron dos salidas: Pablo Ortíz a Midtjylland de Dinamarca y Kevin Andrade al Platense de Argentina, y ahora, con una nómina recortada, una expulsión. Todo cuando parecía que la dupla Torres-García tendría continuidad, pues venían de destacarse ante Santa Fe.



Pero la preocupación pasa también por el nivel actual de Segura, quien ha recibido fuertes críticas en redes. Y no solamente por el penalti cometido a las Águilas, cuando llevaba unos minutos en cancha. Osorio no tiene de donde echar mano, o sí, seguramente de la cantera, pero desde ya se habla de la posibilidad de un refuerzo para esa posición. Necesitan un defensor central con nivel y jerarquía.



Según información extraoficial, se estima que el club escarlata esté pensando en reforzar sus bandas, no solo con un lateral por izquierda sino también con un extremo por derecha para ocupar el lugar de Emerson Batalla; otra de las bajas sensibles en América.



No es descabellado que estén echando un vistazo al fútbol internacional, todo esto aprovechando que el mercado de fichajes en Colombia estará abierto hasta el 4 de marzo. América tendrá que ser muy inteligente, pues no podrá fichar a mitad de año a causa de la sanción por el tema Rafael Carrascal-Deportes Tolima, y tendrá que afrontar todo el año con la misma plantilla. Por ahora, a pensar en Alexis García y una Equidad que ya echó a andar.