América clasificado: Osorio le ganó el reto al ‘Pibe’ Valderrama

América de Cali es el equipo sorpresa en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021. A pesar de las críticas que recibió el equipo y su técnico, Juan Carlos Osorio, consiguió su clasificación en la última fecha del ‘todos contra todos’, gracias a un contundente triunfo 1-5 sobre Pereira.



Osorio fue discutido por su hinchada, por la prensa en Cali, y solo fue respaldado por sus jugadores y por Tulio Gómez, el máximo accionista del América. Y el entrenador supo sortear los malos momentos, aguantó y trabajó, hasta lograr el primer objetivo del semestre: estar en la fase semifinal del campeonato.



Otro de los que no confiaba en el América de Osorio era Carlos el ‘Pibe’ Valderrama. El exfutbolista, sin referirse al equipo escarlata, no lo tenía entre sus favoritos. En su canal de Youtube, el ‘Pibe’ había dado un pronóstico hace unas semanas, y no tenía en planes a los diablos rojos en los cuadrangulares.



El ‘Pibe’, cuando faltaban tres fechas para finalizar el torneo regular, se atrevió a entregar sus ocho equipos clasificados a los cuadrangulares y no mencionó al América de Cali.



Incluso, Valderrama dijo que “pienso que Envigado y Alianza Petrolera no se van a dejar sacar”, pero no contaba con que el equipo naranja se cayera en estas últimas jornadas, no pudiera vencer al Huila en la fecha 20, y América reaccionara en el remate de la Liga.



¡Reto ganado por Osorio!