Guimaraes: ‘sigo estando muy optimista para el partido del domingo’

América de Cali sufrió una difícil derrota, al caer 2-0 de local contra el Independiente Medellín por la segunda jornada del cuadrangular B de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Pascual Guerrero. Tras la finalización del compromiso, el técnico Alexandre Guimaraes, analizó lo hecho por sus jugadores.



“Pudimos dominar el juego con tal de llevarlo a las zonas donde podíamos hacerles daño y lo que lo marcó fue la eficacia. Ellos llegaron una vez en el segundo tiempo y adentro, y la otra situación fue un penalti; si lo miraron así el nivel de producción de juego, el equipo supo entender que había que cambiar posturas con lo que fue en Medellín”.

“Infelizmente la que tuvimos, el portero de ellos estuvo muy bien, así que duele y mucho más, que la pérdida del juego allá en Medellín, por supuesto que sí. Lo que toca es levantarlos, todavía tenemos opciones, más difíciles, pero no se ha dicho todavía la última palabra. Además tenemos que recuperar puntos para el tema del torneo internacional”, complementó el estratega americano.



Dijo que el equipo está bien físicamente: “tuvimos un volumen de juego altísimo y si ellos estuvieran cansados, no hubieras logrado tener ese volumen de juego, no es por ahí. Son partidos diferentes al de Santa Marta, que era un partido que teníamos que puntuar. El partido anterior también fue en una cancha complicada, pero no jugamos bien, sobre todo el primer tiempo. Por eso digo, que si logramos mantener este volumen de juego que pudimos hacer, sigo estando muy optimista para el partido del domingo y después lo demás”.



Sobre las novedades que tuvieron, declaró que “tuvimos el control del juego, el planteamiento salió como nosotros queríamos. Después las situaciones nos obliga, porque Peña ya tenía una amarilla y como tal, no podíamos darnos el lujo, que en cualquier momento tuviera un roce y quedáramos con 10, luego los demás cambios también. Es duro porque jugaste muy bien, pero así es el fútbol”.



Ahora debe levantar anímicamente al grupo: “siempre en este tipo de situaciones hay que dejar que las aguas vuelvan a su cauce en las próximas 24 horas. No hay



que atacar absolutamente nada. Después el jueves cuando hayan pasado este peso, lo hablaremos. Este grupo ha mostrado a través de todo este torneo una resiliencia increíble para salir de estos pequeños resultados adversos”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15